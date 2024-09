Новозеландски пилот е освободен след повече от 18 месеца в плен в Папуа

Н овозеландски пилот, който беше държан за заложник 18 месеца от сепаратистки бунтовници в размирната индонезийска провинция Папуа, беше освободен, съобщиха днес местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Пилотът Филип Марк Мертенс, родом от Крайстчърч, който е работил за индонезийската авиокомпания "Суси еър" беше предаден тази сутрин на индонезийските власти.

„Днес върнахме Филип, който е в добро здравословно състояние“, се казва в изявлението на Файзал Рамадани, ръководител на специално звено, посредничело за освобождаването на пилота, посочва Франс прес.

Филип Мертенс бе отвлечен на 7 февруари 2023 г., докато пилотира малък самолет, принадлежащ на авиокомпанията "Суси еър", в отдалечения район Ндуга.

🚨🇳🇿🇮🇩 BREAKING: NEW ZEALAND PILOT FREED AFTER 18 MONTHS IN CAPTIVITY



New Zealand pilot Phillip Mehrtens has been freed after more than 18 months in captivity by the West Papua National Liberation Army (TPNPB) in Indonesia's Papua region.



Mehrtens was kidnapped in February pic.twitter.com/Gy4RJ2srZs