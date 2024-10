Руски пилот е открит мъртъв с разманата от чук глава

В исокопоставен руски пилот, участвал в смъртоносна атака срещу украински търговски център, беше открит мъртъв с размазана от чук глава, съобщи украинското военно разузнаване (HUR).

Според данни на украинското разузнаване, пилотът на име Дмитрий Голенков е участвал в ракетния удар срещу цивилни в търговския център "Амстор" в украинския град Кременчук на 27 юни 2022 г. Русия твърди, че целта е била военна инфраструктура наблизо.

Ukraine GUR have killed a Russian Air Force Tu-22M3 bomber pilot, Dmitry Golenkov, in a targeted assassination.

Golenkov was reportedly responsible for the Amstor shopping center and Dnipro Sobornyi District apartment attacks, killing 68 civilians.

