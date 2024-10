Пилот почина по време на полет до Истанбул

П илот на турските авиолинии почина по време на полет, което наложи самолетът да кацне аварийно в Ню Йорк.

Самолетът излетял от Сиатъл и пътувал към Истанбул, съобщи говорителят на компанията Яхия Устюн в X, цитиран от АФП.

ISTANBUL — A Turkish Airlines pilot died after collapsing mid-flight, forcing the Turkish national carrier to make an emergency landing in New York, the airline said on Wednesday.



