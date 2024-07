Информационна война: Как пропагандата на Русия ще се отрази на изборите в САЩ

А мериканците могат да станат обект на руска пропаганда в навечерието на президентските избори през 2024 г., предупреди шпионска агенция на САЩ. Това съобщи Newsweek.

Центърът за чуждестранно злонамерено влияние (FMIC), агенция, която работи под ръководството на Службата на директора на националното разузнаване, заяви в актуализирана информация за изборната сигурност в понеделник, че Русия „остава доминиращата заплаха за изборите в САЩ“.

Президентските избори в САЩ са на 5 ноември и вероятно ще бъдат двубой между бившия президент Доналд Тръмп и предполагаемата кандидатка на демократите, вицепрезидентката Камала Харис.

Агенцията, създадена от директора на Националното разузнаване Аврил Хейнс през септември 2022 г., също така посочи Китай и Иран като чуждестранни участници, чиито дейности за влияние се стремят да повлияят на политиката на САЩ, „за да облагодетелстват своите интереси и да подкопаят американската демокрация и авторитета на Вашингтон в света“.

Путин предупреди САЩ за опасност от ракетна криза в стил Студената война

Свързаните с Кремъл групировки все по-често използват хора, които оперират със собствените си фирми за влияние, базирани в Русия, за формиране на общественото мнение в САЩ, включително с операции, свързани с американските избори, предупреждава FMIC.

„Тези фирми създават платформи за влияние, пряко и дискретно ангажират американци и използват подобрени инструменти за адаптиране на съдържанието за американската аудитория, като същевременно прикриват влиянието на Русия“, коментира агенцията.

