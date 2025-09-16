Свят

Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим

Звездата с милиони последователи изчезна мистериозно за дни и беше открита в хотел

16 септември 2025, 11:10
Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим
Източник: iStock

П опулярна инфлуенсърка изчезна след като публикува зловещо видео, в което е с грим на клоун и сълзи в очите и се съобщи, че е починала в петък, 12 септември. 

Мариан Изагире, на 23 години, беше обявена за мъртва в болница в Морелия, Мексико, на 12 септември, след като претърпя неуточнена травма, довела до мозъчна смърт, съобщи местното издание El Financiero, предаде Daily Mail

Семейството на инфлуенсърката с четири милиона последователи даде разрешение за даряване на органите ѝ, съобщи изданието, цитирайки изявление на прокуратурата в щата Мичоакан, изпратено часове след смъртта на Изагире.

Не бяха предоставени допълнителни подробности относно естеството на нараняванията на Изагире.

Новината идва седмици след като тиктокърката публикува последното си тревожно видео в платформата, в което е с пълен грим на клоун, със сълзи в очите, и синхронизира устни с песен за напускащ любим човек. Надписът към видеото гласи: „Всички обещания за моята любов ще си отидат с теб. Защо си тръгваш?“

На 6 септември Изагире – с пълно име Флор Мариан Изагире Пинеда – беше намерена от полицията в хотел в Морелия, след като семейството ѝ подаде сигнал за изчезнал човек, съобщи прокуратурата пред El Financiero. „Тя беше прегледана от парамедици и откарана в болница“, заявиха властите.

Изагире, която имаше над 4,1 милиона последователи в TikTok, е пребивавала в хотела няколко дни.

Профилите ѝ в социалните мрежи замлъкнаха след публикуването на видеото с клоунския грим. Впоследствие властите издадоха сигнал Alba Alert – спешният протокол на Мексико за издирване на изчезнали жени.

Изагире беше видяна за последно около 18:00 часа на 1 септември в град Уруапан, разположен западно от Мексико Сити, преди да бъде открита. Хотелът, в който беше намерена пет дни по-късно, се намира на повече от 120 км разстояние.

Колата, в която беше видяна за последно – червен Kia Rio – също беше открита на мястото.

Разследването на случая около изчезването на Изагире продължава, съобщиха от полицията.

Източник: Daily Mail     
Мариан Изагире Инфлуенсър Смърт TikTok Клоунски грим Мексико Тревожно видео Мозъчна смърт Изчезване Даряване на органи
Последвайте ни

По темата

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Тръмп пристига във Великобритания в

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Инфлуенсър почина след зловещо

Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

pariteni.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика</p>

Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика, за нас е важен политическият прагматизъм

България Преди 15 минути

Премиерът присъства на церемонията по откриване на новата академична година в УНСС

<p>Българите масово търсят екзотични валути</p>

Българите масово търсят екзотични валути за пътувания в Азия

Пари Преди 23 минути

Данните показват, че най-голям е ръстът при китайския юан

Тяло изплува от водите на Гребния канал в Пловдив

Тяло изплува от водите на Гребния канал в Пловдив

България Преди 1 час

На мястото има полицейски патрули и линейка

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 1 час

Двама души ще се разделят с любовното риалити

<p>Тръмп отрича да е знаел за удара на Израел по Катар</p>

"Подобно нещо няма да се повтори": Тръмп твърди, че не е бил информиран за удара на Израел по Катар

Свят Преди 1 час

Изявлението му идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за атаката малко преди извършването ѝ

Израелският министър на външните работи Израел Кац

Изявление на министъра на отбраната Израел Кац

Свят Преди 1 час

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Пари Преди 1 час

Повече информация за любителите на домашното производство на алкохолни напитки прочетете в текста

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

България Преди 1 час

Той е задържан за 24 часа

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

България Преди 1 час

"Фалшивата му загриженост е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората, допълни депутатът от ПП-ДБ

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Свят Преди 1 час

17-годишните младежи качиха видеоклип в социалните мрежи на пиянската си постъпка

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

България Преди 1 час

Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован

.

Рубио: Тръмп вероятно ще се срещне със Зеленски следващата седмица

Свят Преди 1 час

Тръмп е провел „многократни разговори с Путин и многократни срещи със Зеленски"

Как да оцелеем и след 15-и септември?!

Как да оцелеем и след 15-и септември?!

Малките неща Преди 1 час

Учим се цял живот - и големите, и малките!

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

България Преди 2 часа

Старт на ROADPOL и брифинг на „Пътна полиция“ за промените в Закона за движение по пътищата

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

България Преди 2 часа

Собственикът на заведението каза, че има значителни щети, но най-важното е, че няма жертви и пострадали

<p>Защо 21-и век носи толкова много екзистенциални заплахи?&nbsp;</p>

Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век

Любопитно Преди 2 часа

Всичко в Космоса се прави по-добре от роботи, твърди Рийс

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Коя е жената, разбила сърцето на принц Хари (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Ето какво иска Цветомир Найденов от Левски за звездата на ЦСКА 1948

Gong.bg

От Ботев Пд: Веднага ще предадем ръководството и всички дългове на клуба

Gong.bg

Заради съмнениe за извършено престъпление: Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор

Nova.bg

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Nova.bg