Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим

П опулярна инфлуенсърка изчезна след като публикува зловещо видео, в което е с грим на клоун и сълзи в очите и се съобщи, че е починала в петък, 12 септември.

Мариан Изагире, на 23 години, беше обявена за мъртва в болница в Морелия, Мексико, на 12 септември, след като претърпя неуточнена травма, довела до мозъчна смърт, съобщи местното издание El Financiero, предаде Daily Mail.

Семейството на инфлуенсърката с четири милиона последователи даде разрешение за даряване на органите ѝ, съобщи изданието, цитирайки изявление на прокуратурата в щата Мичоакан, изпратено часове след смъртта на Изагире.

Не бяха предоставени допълнителни подробности относно естеството на нараняванията на Изагире.

Новината идва седмици след като тиктокърката публикува последното си тревожно видео в платформата, в което е с пълен грим на клоун, със сълзи в очите, и синхронизира устни с песен за напускащ любим човек. Надписът към видеото гласи: „Всички обещания за моята любов ще си отидат с теб. Защо си тръгваш?“

На 6 септември Изагире – с пълно име Флор Мариан Изагире Пинеда – беше намерена от полицията в хотел в Морелия, след като семейството ѝ подаде сигнал за изчезнал човек, съобщи прокуратурата пред El Financiero. „Тя беше прегледана от парамедици и откарана в болница“, заявиха властите.

Изагире, която имаше над 4,1 милиона последователи в TikTok, е пребивавала в хотела няколко дни.

Профилите ѝ в социалните мрежи замлъкнаха след публикуването на видеото с клоунския грим. Впоследствие властите издадоха сигнал Alba Alert – спешният протокол на Мексико за издирване на изчезнали жени.

Изагире беше видяна за последно около 18:00 часа на 1 септември в град Уруапан, разположен западно от Мексико Сити, преди да бъде открита. Хотелът, в който беше намерена пет дни по-късно, се намира на повече от 120 км разстояние.

Колата, в която беше видяна за последно – червен Kia Rio – също беше открита на мястото.

Разследването на случая около изчезването на Изагире продължава, съобщиха от полицията.