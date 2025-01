Инфлуенсър почина заради татуировка под пълна упойка

Б разилският автомобилен инфлуенсър Рикардо Годой почина на 45-годишна възраст по време на продължителна процедура за татуиране на целия гръб.

Съобщава се, че звездата от Instagram, който към момента на смъртта си е имала над 220 000 последователи, е наел студио за татуировки, за да нанесе мастилото по тялото му. Екипът е избрал да извърши татуировката в пълна болнична обстановка в щата Санта Катарина в Бразилия, а Годой е бил упоен с обща упойка.

Brazilian influencer Ricardo Godoi, 45, tragically passed away after undergoing a general anesthesia procedure for a large back tattoo. The incident occurred at a private hospital in Itapema, Brazil, during the sedation and intubation process before the tattooing even began.… pic.twitter.com/WiaCIyrtLH