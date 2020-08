Катастрофата "Курск": 20-ата годишнина на една руска трагедия

Н а 12 август 2000 г. случайната експлозия на торпедо предизвиква авария на ядрената подводница "Курск", гордостта на руския флот. Съдбата на 118-те мъже, попаднали в капан на 108 метра дълбочина в Баренцово море, държи в напрежение цяла Русия до трагичната развръзка девет дни по-късно на тази катастрофа, която остава най-тежката, която преживява руският флот в постсъветския период, пише Карин Дьолорм от Франс прес.

Онази събота сутрин "Курск", огромна подводница, дълга 154 метра, участва в мащабни учения на Северния флот край бреговете на Русия и Норвегия. В 11:28 ч. местно време (07:28 по Гринуич) норвежки сеизмолози регистрират силна експлозия, последвана две минути по-късно от втора, по-мощна детонация. Подводницата е локализирана от руския флот в неделя сутрин. Всякаква радиовръзка с екипажа е прекъсната. Улавя се единствено SOS сигнала, който един от членовете на екипажа изпраща, удряйки по корпуса на подводницата. Привечер е спусната първа миниподводница, но тя се удря в корпуса на "Курск" и се налага бързо да изплава.

"Технически трудности ": с тези лаконични думи руският флот съобщава публично на 14 август, с два дни закъснение, за катастрофата на "Курск". Според командира на флота "експлозия в първото торпедно отделение" е повредила подводницата и я е принудила да легне на дъното в международна зона на около 150 км северно от руското пристанище Североморск. Флотът лансира хипотезата за сблъсък с чуждестранен плавателен съд.

