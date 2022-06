Първи прогнозни резултати от изборите във Франция

Ц ентристкият алианс на френския президент Еманюел Макрон е на път да спечели най-голям брой места в парламента след първия тур на парламентарните избори днес, сочат прогнозните резултати на социологическите агенции, въпреки че все още не е ясно дали ще получи мнозинство.

Според прогнозите на четири социологически агенции, „Заедно” ще спечели между 225 и 310 места след втория тур на гласуването на 19 юни, а новата лява коалиция ще завърши на второ място с прогнозни 150-220 места.

Макрон ще трябва да получи поне 289 от общо 577-те места в Националното събрание, за да има мнозинство за прокарване на закони по време на втория си петгодишен мандат.

Според „Ипсос” избирателната активност е била рекордно ниска, като 52,8% от регистрираните избиратели не са гласували.

Крайнодясното Национално обединение, оглавявано от Марин Льо Пен, която загуби от Макрон на президентския вот през април, се очаква да вземе между 10 и 45 депутатски места.

