Как да си останеш вкъщи, ако домът ти е разрушен?

С лед като смъртоносният циклон Харолд порази няколко държави в Тихия океан, нарастват притесненията, че пандемията от коронавирус може да попречи на усилията да се помогне на оцелелите да прекратят превантивните мерки за защита на уязвими общности от заразяване, пише "Би Би Си".

Cyclone Harold and coronavirus: Pacific Islands face battle on two fronts https://t.co/PmsiTza7xN