Ясни са причините за авиокатастрофата във Вашингтон

П илотът на армейски хеликоптер Blackhawk, участвал в смъртоносния сблъсък с пътнически самолет във Вашингтон, окръг Колумбия, не е спазил предупреждение от своя инструктор по летене само 15 секунди преди катастрофата, при която загинаха 67 души, твърди нов доклад, цитиран от New York Post.

Мигове преди смъртоносната катастрофа на 29 януари близо до международното летище „Рейгън“,

капитан Ребека Лобах е пропуснала заповед от втория пилот Андрю Ийвс,

който е ръководил тренировъчната ѝ мисия, да промени курса и да избегне спускащия се самолет на American Airlines, съобщи New York Times.

Наред с грешката, служителите са установили, че пилотите са „настъпили“ някои от инструкциите на авиодиспечера, което означава, че случайно са го прекъснали, когато са натиснали бутона за разговор по радиото и вероятно са пропуснали важна информация.

Ключов момент настъпва около 20:46 ч.,

когато Ийвс иска и получава одобрение пилотите на хеликоптера да използват собствените си визуални средства вместо тези на авиодиспечера, за да избегнат друг въздушен трафик. Ходът е обичайна практика за ускоряване на нещата, но разбира се, е свързан с риск от повече човешки грешки.

Разследващите смятат, че през този момент Ийвс и Лобах не са чули, че самолетът на American Airlines „кръжи“, защото един от тях е натискал бутона за микрофон, за да говори с контрола на въздушното движение, когато е дошло съобщението.

Само 20 секунди преди катастрофата, контролерът на въздушното движение попитал хеликоптера дали е забелязал полет 5342 на American Airlines, който се е приближавал към писта 33, където се е приближавал хеликоптерът.

„PAT две-пет, виждате ли CRJ?“,

попитал той, използвайки съкращението за модела на самолета на полет 5342. Това била последната комуникация между самолета и контролера на въздушното движение.

🟥 Reports from briefings confirming the Black Hawk was outside its flight path and above 200-ft limit when it crashed with the American airliner. The pilot was warned by ATC, they were too close, but collided anyway, investigations continue into recklessness protocol failures. pic.twitter.com/PGuFIQWkto