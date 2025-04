Иранският външен министър пред Лавров: Ядрена сделка със САЩ е възможна

И ран смята, че има възможност за постигане на споразумение със САЩ за иранската ядрена програма, стига исканията на Вашингтон да са реалистични, заяви днес министърът на външните работи Абас Арагчи след среща в Москва с руския си колега Сергей Лавров, на фона на предстоящия втори кръг на преговорите с администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

„Ако те демонстрират сериозни намерения и не отправят нереалистични изисквания, е възможно да бъде постигнато споразумение“, каза Арагчи на пресконференция след срещата с Лавров.

По думите на Арагчи Иран е изтъкнал, че САЩ са проявили сериозност по време на първия кръг на преговорите, които се състояха миналата седмица в Оман. Вторият кръг е насрочен за утре в Рим.

Тръмп заплашва да нападне Иран, ако той не се съгласи да сключи сделка със САЩ за ядрената си програма. Иран твърди, че ядрената му програма е с мирни цели, но Западът смята, че Ислямската република възнамерява да създаде атомна бомба.

„Обсъдихме подробно ядрения въпрос, разговаряхме за преговорите ни със САЩ. Информирах г-н Лавров за техния напредък и съдържание, както и за въпросите, които се обсъждат“, заяви Арагчи, цитиран от ТАСС.

„Президентът на Иран г-н [Масуд] Пезешкиан покани руския президент Владимир Путин да посети Техеран. Надяваме се, че през настоящата 2025 г. това посещение ще се състои“, каза още той.

Иранският външен министър отбеляза също така, че Техеран ще продължи да информира своите руски и китайски партньори за подробностите по преговорите със САЩ и че се надява, че Русия ще помогне за постигането на справедливо споразумение по иранската ядрена програма.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met with his Iranian counterpart, Abbas Araghchi, and his delegation.



Follow: https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/bZJlDqgqpM