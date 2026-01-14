Свят

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Хърватия въвежда отново задължителната военна служба за младите мъже, която през 2008 година беше отменена

14 януари 2026, 06:24
Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?
Източник: iStock

Х ърватия въвежда отново задължителната военна служба за младите мъже, която през 2008 година беше отменена, съобщи Deutsche Welle.

Какво стои зад тази промяна и ще последват ли други страни на Балканите примера ѝ?

Новата година върна старо предизвикателство за младите мъже в Хърватия. В първите дни на 2026 г. около 1 200 от тях получиха призовки за двумесечна военна служба.

Те са първото поколение, което отново се сблъсква с наборната военна служба, след като тя беше премахната през 2008-а - една година преди Хърватия да се присъедини към НАТО.

Тогава идеята беше да се премине към професионална армия без задължителна военна служба. Днес заради войната в Украйна перспективата за военен конфликт изглежда все по-близка. 

Заблуден дрон, вероятно украински, чиято принадлежност обаче така и не беше разкрита, през 2022 г. се разби в хърватската столица Загреб. Големи щети не бяха нанесени, но тази случка показа колко реална е опасността.

Широка обществена подкрепа за военната служба

Хърватското правителство осъзна с безпокойство, че може да разчита на по-малко от 15 000 активни военнослужещи. Преди парламентарните избори през 2024 г. то предложи да бъде възстановена задължителната военна служба за мъжете, навършили пълнолетие. Министърът на отбраната Иван Анушич обяви тогава, че това ще помогне на младите мъже да променят "лошите си навици" и ще ги подготви за "всякакви сериозни заплахи".

Проучванията, които бяха проведени в страната, показаха, че има широка подкрепа за връщането на военната повинност: седем от десет хървати се обявиха в подкрепа на предложението. Затова и законът беше променен с лекота в парламента през октомври миналата година - като 84 депутати гласуваха "за", а само 11 бяха "против". На свой ред Министерството на отбраната, без да губи излишно време, установи контакт с първата група новобранци.

"Не виждам никакви предизвикателства пред наборната военна служба", коментира Гордан Акрап, заместник-ректор на хърватския университет за отбрана и сигурност "Франьо Туджман". "Ще има повече желаещи, отколкото системата може да поеме, тъй като в момента възможностите ѝ са ограничени", добавя той.

"Левите популисти казват, че трябва да инвестираме в детски градини и т.н. Но факт е, че някой трябва да защитава детските градини, европейския ни начин на живот и демокрацията - и това в крайна сметка може да бъде направено от армията", казва още Акрап.

Връщане към старите времена

Въвеждането на задължителна военна служба в Хърватия е част от по-широка тенденция в страните, които някога са били част от Югославия. Няколко от тях обмислят връщането на някаква форма на наборна служба - каквато е имало по времето на социалистическия режим на Йосип Броз Тито.

Тогава младите мъже трябваше да служат една година в народната армия, а тя пък представляваше значителна бойна сила. Преди съюзната държава да започне да се разпада на съставните си части през 1990-те години, две трети от сухопътните сили бяха наборници, а армията разполагаше и със солиден резерв от един милион обучени запасняци.

Независимите държави, които възникнаха след Югославските войни през 1990-те години, постепенно премахнаха военната служба. Словения беше първата, която отмени наборната служба през 2003 г., а последните сръбски наборници се уволниха от армията през 2010 г.

Приемането на Словения и Хърватия в ЕС пък допълнително създаде усещането, че те не се нуждаят от силни армии и няма защо да занимават младите си хора с месеци наред военни учения. Но още преди руската инвазия в Украйна настроенията започнаха да се променят.

Скоро и в Словения?

През 2020 г. партиите, които тогава сформираха правителството в Словения, включиха въвеждането на военна служба в коалиционното си споразумение. Избраният за премиер Янез Янша вече се беше прославил като министър на отбраната по време на 10-дневната война за независимост на Словения през 1991 г.

Той заяви, че въоръжените сили на страната с численост от едва 7 000 души вече не могат да я защитят в случай на нападение, и се оплака, че младите хора не умеят да боравят с оръжие.

Настоящето лявоцентристко правителство на Роберт Голоб не подкрепя идеята, но преди парламентарните избори през март тази година партията Янша води в социологическите проучвания.

Ще последва ли и Сърбия този пример?

В Сърбия правителството от няколко години обсъжда възможността за въвеждане на наборна военна служба. Според министъра на отбраната Братислав Гашич скоро в парламента ще бъде внесен съответният законопроект.

С увеличаването на военните разходи възниква въпросът дали динамиката на Балканите трябва да тревожи останалата част от Европа.

Тоби Фогел от мозъчния тръст "Съвет за демократизация" счита, че вероятността за реален конфликт остава ниска: "Военният аспект е по-скоро свързан с готовността, а не с конкректни планове и със сигурност не с планове на настъпление", казва той пред ДВ. "Сърбия няма намерение да атакува Хърватия, Хърватия не възнамерява да напада Сърбия."

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Задължителна военна служба Хърватия Война в Украйна Балкани Наборна служба Млади мъже Национална сигурност Военен конфликт Словения Сърбия
Последвайте ни

По темата

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Президентът връчва мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

pariteni.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 23 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 1 ден
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 1 ден
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 23 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

Депутатите с първо пленарно заседание след ваканцията

България Преди 6 минути

Първа точка в дневния ред е предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители

Германия планира защитата на Гренландия

Германия планира защитата на Гренландия

Свят Преди 8 часа

Писториус подчерта "геополитическите амбиции на Русия"

САЩ тестват тайно руско супероръжие

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Свят Преди 10 часа

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Свят Преди 11 часа

Константинополската църква е майка и на Руската църква

<p>Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн</p>

Бил и Хилъри Клинтън отказаха да свидетелстват за Епстийн

Свят Преди 11 часа

Ще започне процедура за неуважение към Конгреса

Съдят „Шарли Ебдо“ за карикатура на пожара в Кран Монтана

Съдят „Шарли Ебдо“ за карикатура на пожара в Кран Монтана

Свят Преди 12 часа

Рисунката на обгорели скиори предизвика вълна от гняв

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

България Преди 12 часа

Паргов: В рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство

Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 13 часа

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 13 часа

Джонас, който живее с диабет тип 1, често говори открито за психичното си здраве

<p>Тръмп: Превземете държавните институции, помощта е на път!</p>

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Свят Преди 14 часа

Най-малко 1850 протестиращи са били убити

Човек загина при пожар в къща в Габровица

Човек загина при пожар в къща в Габровица

България Преди 14 часа

Изясняват се причините, довели до инцидента

Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 14 часа

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

България Преди 14 часа

125 банкноти от по 100 евро са поръчани от интернет сайтове и фейсбук страници

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 14 часа

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Свят Преди 15 часа

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

България Преди 15 часа

Терзиев отвърна на удара: Най-скъпият данък е страхът

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

Паста качо е пепе

Edna.bg

10 навика на хората, които живеят над 100 години

Edna.bg

Манчестър Сити постигна комфортен успех над Нюкасъл в Карабао Къп и гледа смело към "Уембли"

Gong.bg

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новия си мениджър

Gong.bg

Как изглеждат монетите на другите страни от еврозоната

Nova.bg

Human Rights Activists: Жертвите в Иран са над 2 500. САЩ призоваха гражданите си да напуснат страната

Nova.bg