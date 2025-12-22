Свят

Германия въвежда анкета за военна служба за всички навършващи 18 години

Според новите правила за военната служба в Германия всеки, навършил 18 години, ще трябва да отговори на въпроса дали е готов да се запише в армията

22 декември 2025, 09:46
Германия въвежда анкета за военна служба за всички навършващи 18 години
Източник: iStock

С поред новите правила за военната служба в Германия всеки, навършил 18 години, ще трябва да отговори на въпроса дали е готов да се запише в армията, както и на още 13 други, съобщи Deutsche Welle.

Какво се пита в анкетата?

Около средата на януари първите писма трябва да пристигнат при тези, които през 2026-а навършват 18 години, т.е. родените през 2008-а. Първоначално това ще става по пощата, тъй като държавата разполага с данните от адресната регистрация на кандидатите, но не и с имейлите им. В писмото ще има QR код, който води към въпросника. Оттам нататък всичко ще се извършва по електронен път, например чрез мобилния телефон.

В писмото също така е ясно посочено, че военната служба е доброволна, както и че е възможно тя да бъде заменена с гражданска дейност, информира обществената медия АРД.

Какво съдържа анкетата?

Името и адресът са известни на властите, така че тази част от въпросника ще е предварително попълнена, продължава изданието. След това всеки трябва да посочи своя имейл адрес, нивото на образование, дали има вече завършено професионално обучение и шофьорска книжка.

Въпросите за ръста, теглото и физическата годност също са част от анкетата. Най-важен е въпросът колко голям интерес проявява анкетираният към военната служба - младите мъже и жени трябва да изберат отговор по скалата от 0 до 10, като нула означава никакъв интерес, а десет - голям.

Задължително ли е да се отговори?

За жените това е доброволно, за мъжете - не, уточнява АРД. Ако младите мъже не попълнят въпросника, ще получат напомняне. За отказ да се попълни и изпрати анкетата ще се налага глоба, тъй като това се счита за административно нарушение.

Също толкова непростимо е и предоставянето на неверни данни. Например ако някой попълни в анкетата, че е висок 1,60 метра и тежи 200 килограма, а след това се установи, че това изобщо не е вярно, дават пример от Министерството на отбраната.

А след попълването на въпросника?

Военната служба е доброволна. Всеки може да каже, че няма интерес. В такъв случай всичко приключва. Възможно е и в началото Бундесверът да не може да покани всички - тогава ще се прави предварителна селекция, научаваме още от публикацията на АРД.

Който е посочил десятка във въпросника, т.е. че проявява голям интерес към военната служба, вероятно ще бъде поканен по-бързо. След това ще се минава на медицински преглед, който обаче ще изглежда много по-различно, отколкото досега. Районните военни служби често се намираха далеч от градовете и приличаха на казарми. В бъдеще ще има 38 центъра за медицински прегледи, които трябва да са възможно най-достъпни и да са позиционирани централно. В тях ще се прави реклама на военната служба, посочва още АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Военна служба Германия Анкета за военна служба Задължително попълване Доброволна служба 18 годишни Бундесвер Медицински прегледи Електронна регистрация Глоби за отказ Гражданска дейност
Последвайте ни

По темата

Президентството:

Президентството: "Трети март" няма нищо общо с Румен Радев

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Откриха скрита снимка на принцеса Даяна в дома на Джефри Епстийн

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Руски генерал загина при експлозия на кола бомба в Москва (ВИДЕО)

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Детска звезда на Nickelodeon е открит бездомен в Калифорния

Как магазини и ресторанти ни товарят с опаковките

Как магазини и ресторанти ни товарят с опаковките

pariteni.bg
Защо котките обичат да играят с кашони?

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 3 часа
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 2 часа
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 4 часа
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 2 часа

Виц на деня

– Докторе, имам алергия към понеделниците. – Симптоми? – Работя трудно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Започва проверка на видеонаблюдението в училищата в „Люлин”

България Преди 3 минути

Георги Тодоров предприе незабавни действия, за да се гарантират сигурността и правата на децата

<p>Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември</p>

Три зодии пренаписват съдбата си в края на декември

Любопитно Преди 6 минути

Астролозите предвиждат период на неочаквани възможности, важни решения и шансове, които могат значително да оформят хода на бъдещите събития

,

Китай налага мита до 42,7% върху млечни продукти от ЕС

Свят Преди 28 минути

Те влизат в сила от 23 декември

,

Свръхпреработените храни - нож с две остриета

Любопитно Преди 45 минути

Свръхпреработените храни определят менютата и рекламите по цял свят

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник

България Преди 58 минути

На тази дата се отбелязва годишнина от приемането на първия Закон за пограничната стража

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Тръмп назначава губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Свят Преди 59 минути

"Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност", написа американският държавен глава в публикация в Truth Social

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Свят Преди 59 минути

Роми „не смятала за добра идея“ 32-годишният Ник да живее в къщата за гости на родителите им

.

Предлагат да се отнемат повече контролни точки при нарушения на пътя

България Преди 1 час

Броят на отнетите контролни точки вече ще се отбелязва в издадения фиш

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Почина бившата съпруга на Чък Норис – Даян Хоулчек

Свят Преди 1 час

Дълго време тя се е борила с деменция

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи

България Преди 1 час

Досъдебното производство, което е образувано, е за сумата от 1 346 000 лева, присвоена чрез фалшиви пълномощни

Депутатите излизат във ваканция

Депутатите излизат във ваканция

България Преди 1 час

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Любопитно Преди 1 час

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като съпруга на Джеф Безос с пищно парти, на което присъстваха Клои Кардашиян и Крис Дженър, а Ким отдаде почит онлайн – всичко това в бляскава атмосфера с луксозни тоалети и впечатляваща декорация

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Круз Бекъм: Бруклин блокира мен и родителите ни в Instagram

Любопитно Преди 1 час

Круз отрече твърденията, че родителите му също са блокирали Бруклин в социалните мрежи

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Технологии Преди 2 часа

Съвременните версии на Windows автоматично се грижат за поддръжката на системата. Ръчни дейности като почистване на файлове, дефрагментиране, регистърни „чистачи“, антивирусни сканирания и драйвери вече са излишни и понякога вредни

<p>Тествахме кола за 10 млрд. евро</p>

Тествахме кола за 10 млрд. евро: BMW iX3 Neue Klasse

Технологии Преди 2 часа

Очевидно използвам хипербола, говоря за инвестицията, направена от BMW в научна и развойна дейност, нови технологии и завода в Дебрецен, автомобил, с който почва новото летоброене за баварците

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Защо жертвите в Помпей са носели дебели вълнени палта в най-горещия месец?

Любопитно Преди 2 часа

Дали това е доказателство за особено студено лято? Грешка в датирането? Или просто отражение на римските навици за облекло?

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Синът на Силвия Петкова стана на 9! Празнува с футболна торта и любов към Роналдо (СНИМКИ)

Edna.bg

Сагата продължава: Семейната драма при Бекъм се задълбочава

Edna.bg

Жестът на Мбапе: Роналдо отговори със сърце!

Gong.bg

Мустафа Сангаре гостува на "стършел" в Лондон

Gong.bg

„По следите": Съдят адвокат за участие в схеми за измами с обезщетения на пострадали при катастрофи

Nova.bg

Президентът: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име, са измамници

Nova.bg