Хванаха мъж, намушкал четирима души в Дъблин

П олицията съобщи, че е задържала мъж в Дъблин след "сериозен инцидент".

Местните медии заявиха, че "четирима души" са били намушкани с нож.

#Breaking

Reports of a stabbing in Dublin’s Stoneybatter area. It is understood that up to four people were stabbed in the attack#Dublin #Stoneybatter



Gardaí in Dublin has arrested a man after a serious incident in the Stoneybatter area of the city.



The man is being detained… pic.twitter.com/31bBIXAg5k