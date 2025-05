Художник старателно пресъздава мистериозно древно скално изкуство – преди да бъде изгубено

В началото на 1970-те години, под жаркото южноафриканско слънце, 14-годишният Стивън Таунли Басет с любопитство последва своя чичо до сянката на една от многобройните пещери, разположени в планините Седерберг, Западен Кейп, предаде CNN. Вътре младият Басет останал удивен - пред него се разкривал поразителен колаж от полуживотински и получовешки форми, нанесени по скалите в различни отенъци на червено и жълто. Въпросите, които го завладели, били безброй: Кога, защо и как е създадено това изкуство?

От този момент нататък, роденият в Кейптаун художник не е спрял в стремежа си да разбере същността на древното скално изкуство. През последните десетилетия Басет посещава множество от хилядите обекти в Южна Африка, където пресъздава ранните изрази на човешкото творчество чрез изключително детайлни милиметрови копия.

Неговите творби не са обикновени копия. В работата му липсват комерсиални бои и четки, тъй като той използва същите материали и инструменти, които са били достъпни за местните ловци-събирачи Сан, създали своите произведения преди 10 000 години.

"Аз съм писар, документирам чуждо изкуство," споделя Басет пред CNN. "От самото начало исках моите копия да са толкова автентични, че да служат като ресурс за изследователи и академици."

