🎨Тайните под шедьоврите: Скритите картини, които преобръщат историята на изкуството

Н ещо се раздвижва. На всеки няколко седмици сякаш се появява новина за сензационно откритие в света на изкуството - за картини, скрити под други картини, и за изчезнали образи, които трептят под лака на шедьоври, чиито всеки квадратен милиметър смятахме, че познаваме. Само през изминалия месец бяха открити мистериозни фигури, скрити под повърхността на творби на Тициан и Пикасо. Но какво да правим с тази бавно разрастваща се колекция от тайни погледи - тези отсъстващи присъствия, които едновременно радват и тревожат?

В началото на февруари стана ясно, че изследователи от Лабораториите за характеризиране на изкуството „Андреас Питас“ в Кипърския институт са доказали съществуването на обърнат портрет на мустакат мъж, който държи перо, под картината „Ecce Homo“ на италианския ренесансов майстор Тициан от 1570-75 г., използвайки съвременни изображения и нов мултимодален скенер, съчетаващ различни техники. На повърхността на платното на Тициан е изобразен изпосталелият Исус, чиито ръце са вързани с въжета, застанал рамо до рамо с пищно облечения Пилат Понтийски - римският управител, който ще го осъди на смърт. Какво прави тук този странен, изтрит, анахроничен писар и какво се опитва да ни каже?

Присъствието на скрития портрет, който незабележимо наднича през кракелюра - тези примамливи пукнатини в картините на старите майстори - е описано за първи път от изследователя на изкуството Пол Йоанидис и значението му за повърхностния разказ е повече от случайно. Макар че самоличността на преобърнатата фигура все още не е установена, ясно е, че тя е помогнала за оформянето на разтърсващата композиция, под която е била погребана през последните 450 години. Анализът на материалността на слоевете на картината в Кипър показа, че контурите на лицето на скритата фигура диктуват извивката на въжетата, които връзват ръцете на Исус - установявайки нотки на хармония между последователните и на пръв поглед противоположни композиции.

Това усещане за тихо сътрудничество между слоевете боя - между това, което е там, и това, което е било там - е още по-поразително в скрития лик на жена, открит от консерваторите в Института по изкуствата „Курт“ под картина от Синия период на Пабло Пикасо - портрет на приятеля на художника и скулптор Матеу Фернандес де Сото. Открит с помощта на инфрачервена технология, портретът на все още неидентифицираната жена е изпълнен в по-ранен, по-импресионистичен стил и когато излиза на повърхността, изглежда, че шепне на ухото на де Сото, сякаш миналото и настоящето са се слели в един спрял момент.

В повечето случаи тези погребани портрети са просто призраци на отхвърлени композиции, които никога не е било предвидено да видим - и не бихме могли да видим, ако не бяха напредналите инструменти за визуализация, които позволяват на експертите безопасно да надникнат под боята, без да увреждат повърхността на произведението. Рентгеновите лъчи разкриват скрити скици, а инфрачервената рефлектограция е способна да разкрие фини детайли, маскирани от стария лак - детайли, които, веднъж зърнати, е невъзможно да не бъдат познати. Веднъж разкрити, тези портрети изискват да бъдат взети под внимание. Следва кратък преглед на някои от най-интригуващите и загадъчни портрети - много често автопортрети - които се извиват неспокойно под познати шедьоври: тревожни присъствия, които остават завинаги неизмеримо близки и далечни.

