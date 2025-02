Европейски пещери станаха дом на "зомби" паяци, заради новооткрита гъба

Е вропейски учени откриха неизвестен досега вид гъби, които преобразуват пещерните паяци в "зомбита". Гъбата ги манипулира да изпълзят извън паяжините им, след което ги убива и използва телата им, за да разпространи своите спори.

Новооткритият вид, наречен Gibellula attenboroughii, действа по начин, подобен на гъбата, която превръща мравките в "зомбита".Тя манипулира поведението на жертвите си, карайки ги да се преместят на по-подходящо място за разпространение на своите спори.

Learning about zombie spider fungus and how it looks is so cool and easy to draw pic.twitter.com/MfSrWnaWIg — We Control Your Insanity (@DrScREwbALL7) May 30, 2024

Все още не е ясно как точно гъбата въздейства на мозъка на паякообразните, като остават множество въпроси относно еволюционния път на гъбата и екологичните й ефекти.

“Познаваме много добре мравките, осите и няколко други примери. А сега това е в съвсем различно семейство, което показва ново начало на манипулация на поведението”, заяви съавторът на изследването, д-р Жоао Араухо, миколог в Природонаучния музей на Дания и асистент в университета в Копенхаген. “Това е наистина интересно и не се среща често в паразитния свят,” добави той.

Откритията отварят нови възможности за проучване на гъбите, които контролират поведението на животни, и показват разнообразието на видове гъби, които предстои да бъдат открити.

🍄 New paper alert! 🕷️ A zombie fungus infecting UK & Irish spiders! Meet Gibellula attenboroughii, a newly described species named after Sir David Attenborough. It manipulates cave spiders, leading them to die in ways that optimise spore spread.

📖 👉 https://t.co/eoFBzno4BO pic.twitter.com/xfrLH73Czg — Kew Science (@KewScience) January 31, 2025

Откритие на гъби, които превръщат паяци в зомбита

Новооткритият вид е част от по-голямо семейство гъби, които заразяват предимно паяци. Изследователите са наблюдавали друг вид Gibellula (G. aurea, открит в Бразилия), за който се предполага, че манипулира паяците да се преместят от долната страна на листа преди смъртта, както бе документирано в проучване от ноември 2022 г. от съавтора на изследванетро. Тази маневра обаче не беше толкова впечатляваща, колкото когато G. attenboroughii манипулира пещерните паяци, сподели той.

До момента учените са наблюдавали G. attenboroughii да заразява само паяците Metellina merianae и Meta menardi, които обитават пещери в Европа

Първото наблюдение на гъбата има любопитна предистория: през 2021 г. телевизионен екип забеляза гъбата върху паяк, докато снима шоу в изоставен склад за барут в Castle Espie Wetland Center в Северна Ирландия. Екипът забелязал, че паякът бил поставен в открита позиция преди смъртта, далеч от мрежата си, което предполага, че гъбата е променила неговото поведение.

Допълнителни наблюдения разкриха още заразени паяци в пещери както в Северна Ирландия, така и в Ирландия, разположени в открити места с добър приток на въздух, според изследването.

ZOMBIE-There's a fungus out there in the natural world,a close relative of the Cep mushroom we buy off the shelves,that cruelly attacks spiders,taking over their nervous system & effectively killing them. The zombified spider is then 100% under the control of the fungus alone🕷 pic.twitter.com/sifkV828H6 — The Folk Horror Consortium (@folkhorrorforum) January 12, 2023

“Повечето паяци, които плетат паяжини, обичат да остават в тях. Те са създадени да бъдат добри в плетенето на мрежи, но обикновено не са толкова умели в ходенето по земята”, казва д-р Джей Стафстрьом, експерт по сензорна екология на паякообразните и постдокторант в университета Корнел в Итака, Ню Йорк. “Фактът, че една гъба може да зарази паяка и да промени поведението му, така че да помогне за разпространението на гъбата, е наистина интригуващо,” добавя Стафстрьом, който не е бил част от изследването.

Изследователите казват, че все още не знаят точно как работи механизмът на гъбата, но те предполагат, че тя привлича паяците извън обичайното им убежище, което ги поставя в среда, където въздушните течения могат да разпространяват спори.

“Гъбите са еволюирали преди милиони години, преди повече от 100 милиона години, и те съжителстват с тези паяци, както и с други видове насекоми,” казва Араухо. “Може би те поддържат екосистемите в баланс,” добавя той, като подчертава примера с гъбите, които превръщат мравките в зомбита, и които контролират популациите на насекомите.

Гъбите, които регулират екосистемата

Около 150 000 вида гъби са официално документирани, но се смята, че те съставляват само около 5% от цялото разнообразие от гъби, които предстои да бъдат открити, казва д-р Матю Нелсен, еволюционен биолог и изследовател в Чикагския полеви природонаучен музей, който не е бил част от проучването. “Това изследване хвърля светлина върху това предизвикателство и ще вдъхнови научната общност да продължи работата по преодоляване на тази празнина,” добавя Нелсен в имейл.

Along came a zombie spider: Gibellula attenboroughii a unique fungus killing spiders in caves in the British Isles has been named after Sir David Attenborough a pioneer of BBC natural history programmes, which indirectly led to the discovery of this fungushttps://t.co/TPexmZ39R1 pic.twitter.com/U36LwynN5I — Westerdijk Institute (@_Westerdijk_) January 28, 2025

Авторите на изследването отбелязват и наличието на микопаразити, които се хранят с гъбата Gibellula attenboroughii, показвайки, че паяците са важен източник на храна за гъбите, които от своя страна поддържат други видове гъби. “Това осветлява сложността и разнообразието на живота, който ни обкръжава,” казва Нелсен.

Концепцията за зомби гъбите може да звучи като сценарий от страшен филм, но тъй като тази гъба заразява само паяци, хората не трябва да се тревожат за Gibellula attenboroughii, казва Нелсен. “Въпреки че съществуват гъби, които обитават пещери и могат да бъдат проблематични за хората, тази гъба е част от група гъби, които заразяват само паяци. Прескачането към хората би изисквало да развие толерантност към нашата висока телесна температура и да заобиколи имунната ни система, което е сериозна бариера,” добавя той.

Араухо споделя, че с екипа си планират да продължат да изследват тези гъби, за да разберем как тези видове са свързани, как са еволюирали и какво значение имат за околната среда.

“Представете си, че гъба, която може да контролира поведението на паяк, освобождава определени метаболити в мозъка му. Това може да доведе до революционни открития за болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на мозъка. Така че може би има надежда в тази посока,” заключава Араухо.

