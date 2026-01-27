Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

И зраелски въздушен удар в Южен Ливан е убил телевизионния водещ Али Нур ад Дин, съобщи ливанското шиитско движение „Хизбула“. Ад Дин е работил в близката до групировката телевизия „Ал Манар“.

Израел уби командир на "Хизбула" в Южен Ливан

От „Хизбула“ определиха удара като тревожен сигнал за „разширяването на израелските военни действия в Ливан“, които по думите им вече засягат и представители на медийната общност.

Израелската армия обаче заяви, че Али Нур ад Дин е бил активен член на „Хизбула“, който през последните месеци е участвал във възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на страната.

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Инцидентът идва на фона на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“, договорено с посредничеството на Съединените щати през 2024 г.

Оттогава двете страни нееднократно си отправят взаимни обвинения в нарушаване на споразумението, а напрежението по ливанско-израелската граница остава високо.