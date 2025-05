Химическа кастрация за сексуални престъпници и затвор "на свобода" – нова наказателна политика в Обединеното кралство

С ексуалните престъпници може да бъдат подложени на химическа кастрация, а хиляди затворници ще бъдат освобождавани след изтърпяване на една трета от присъдата си, според предложенията в преглед на наказателната политика, който се очаква да бъде приет от министрите на Великобритания, пише Sky News .

(Във видеото: Как да се предпазим от нападение)

Независимият преглед, ръководен от бившия министър на правосъдието Дейвид Гоук, бе възложен от правителството на фона на кризата с пренаселеността в затворите в Англия и Уелс.

Документът съдържа серия от препоръки с цел намаляване на броя на лишените от свобода с 9800 души до 2028 година.

Основното предложение, което, както се предполага, правителството ще приложи, е т.нар. „модел на напредък“ – според който затворниците, които се държат добре, ще изтърпяват само една трета от присъдата си в затвора, преди да бъдат освободени.

Мярката ще се прилага за осъдени със стандартни срочни присъди – най-често срещаният тип присъда в затворите.

Освобождаването ще зависи от продължителността на присъдата, а не от вида на престъплението. Това означава, че сексуални престъпници и извършители на домашно насилие, осъдени на по-малко от четири години, също биха могли да бъдат освободени по-рано.

Новата политика предвижда осъдените да изтърпяват една трета от присъдата си в затвора, една трета – под надзор в общността, а останалата част – без никакъв пробационен контрол.

Ако лицето извърши ново престъпление през последната, „рискова“ фаза от изтърпяване на присъдата след освобождаването, то ще бъде върнато в затвора, за да изтърпи остатъка от първоначалната присъда плюс допълнителен срок за новото престъпление.

Правителството ще разшири използването на медикаменти за потискане на сексуалното влечение на сексуални престъпници – мярка, която в момента се прилага експериментално в югозападна Англия.

Прегледът препоръчва химическата кастрация като средство, което „може да подпомогне управлението на сексуални престъпници както в затвора, така и в общността“.

Министрите ще обявят планове за национално прилагане, като първоначално медикаментите ще бъдат използвани в 20 затвора в Англия.

Министърът на правосъдието обмисля дали да направи кастрацията задължителна – в момента тя се прилага доброволно.

Дейвид Гоук, председател на независимия преглед на наказателната политика, заяви, че „лекарствата, които намаляват сексуалното желание“, няма да бъдат „подходящи за всеки сексуален престъпник“.

„Не твърдя, че това е универсално решение“, каза бившият министър. „Става дума за намаляване на риска от рецидив.“

„Има сексуални престъпници, които искат да потиснат желанията си и ако можем да им помогнем в това отношение, струва си да опитаме.“

Гоук обаче подчерта, че правителството трябва да се съсредоточи върху „общото намаляване на престъпността“.

Според препоръките му, осъдените за насилствени престъпления, които изтърпяват присъди от четири години или повече, биха могли да бъдат освободени под надзор след изтърпяване на половината от присъдата си. Ако не спазват правилата в затвора, освобождаването може да бъде отложено. След това тези лица ще бъдат наблюдавани в общността до 80% от изтърпяната присъда.

В отговор на прегледа, полицията предупреди: „Извън затвора не трябва да означава извън контрол.“

„Ако ще има по-малко хора в затворите, трябва да разполагаме с нужните ресурси и правомощия, за да управляваме риска, който представляват извършителите извън затвора“, заяви главният комисар Саша Хатчет от Националния съвет на полицейските началници.

Комисарят по въпросите за домашното насилие за Англия и Уелс, Никол Джейкъбс, заяви, че приемането на тези мерки ще означава „разводняване“ на наказателното правосъдие.

„С приемането на тези мерки правителството ще изпрати ясен сигнал към извършителите на домашно насилие, че могат да действат с почти никакви последствия“, каза тя.

В рамките на пакет от предложения, определяни като най-голямата реформа на наказателното право от 90-те години насам, на съдиите може да бъде предоставена по-голяма свобода да наказват по-леките престъпления с ограничения – като забрани за посещение на футболни мачове или шофиране.

Прегледът препоръчва присъдите да се използват само при „изключителни обстоятелства“, като подчертава, че те „са свързани с по-високи нива на доказан рецидив“ и „не осигуряват ефективна рехабилитация на извършителите“.

Организацията Howard League for Penal Reform приветства предложенията като „добро начало“.

„Това е жизненоважен преглед, който аргументира нуждата от промяна на основата на доказателства какво реално намалява рецидива и предотвратява нови жертви на престъпления“, заяви изпълнителната директорка Андреа Кумбър.

В доклада на Дейвид Гоук се отправя призив правителството да „инвестира“ в пробационната служба, която е „под сериозно напрежение“, тъй като се препоръчва по-голям брой извършители да бъдат наказвани и наблюдавани в общността.

„Проследяването чрез електронни устройства може да бъде полезен начин за наблюдение на извършителите и за откриване на нарастващи рискове“, се посочва още.

Правителството се готви да инвестира допълнително 700 милиона паунда в пробационната служба и да въведе масово разширяване на електронното наблюдение, при което десетки хиляди престъпници ще бъдат следени едновременно – създавайки „затвор извън затвора“ с помощта на американски технологични компании.

