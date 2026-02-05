България

Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи

Това ще позволи и по-ефективно управление на общинския дълг, който е пряко свързан с всички останали дейности, отбеляза той

5 февруари 2026, 09:22
Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи
Източник: Сметна палата

П овишаването на административния капацитет на местната власт, особено в малките общини, е ключово за по-добро обслужване на гражданите и за ограничаване на грешките, установявани при одитите на Сметната палата. Това ще позволи и по-ефективно управление на общинския дълг, който е пряко свързан с всички останали дейности на местната администрация. Сметната палата подпомага общините чрез одитната си дейност в рамките на законовите си правомощия.

Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев по време на среща с Изабела Барати, ръководител на мисията на Световната банка по проекта MAPCAF, който оценява административния капацитет на общините и кредитния климат за местната власт.

Главчев уточни, че Сметната палата извършва одити на почти всички общини в страната. През 2025 г. са направени 249 финансови одита на годишните финансови отчети на общините, а за 2026 г. са планирани 251, при общо 265 общини. Наред с това се извършват и одити за съответствие, които проверяват законосъобразността на решенията на местната власт, включително управлението на общинския дълг и изпълнението на инвестиционни проекти.

Сред основните констатирани слабости е надвишаването на законовия лимит за обслужване на общинския дълг, който по Закона за публичните финанси не може да надхвърля 15% от средногодишните собствени приходи и изравнителната субсидия за последните три години. В някои общини този дял достига до 70%, като стари задължения се рефинансират с нови, което води до натрупване на дълг. Друг сериозен проблем е ниската събираемост на местните данъци.

При установени нарушения на бюджетната дисциплина Сметната палата уведомява Министерството на финансите и АДФИ, а при данни за престъпление – прокуратурата. Одитните доклади се изпращат до кметовете, общинските съвети и Националното сдружение на общините.

По време на срещата бяха посочени и други проблеми – лошо управление на общинското имущество, липса на обществено обсъждане на проекти, финансирани със заеми, недостатъчна прозрачност при управлението на дълга, нарушения при поемане на общински гаранции и формален подход към инвестиционните проекти, при който акцентът е върху усвояването на средства, а не върху резултатите.

Проектът MAPCAF е разработен съвместно с Министерството на финансите в подкрепа на усилията за подобряване на капацитета на общините в областта на публичните финанси, инвестициите и управлението на човешките ресурси.

Източник: Сметна палата    
Последвайте ни
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Всеки пети взима ниска заплата

Всеки пети взима ниска заплата

pariteni.bg
11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две земетресения разлюляха Югоизточна Албания

Две земетресения разлюляха Югоизточна Албания

Свят Преди 52 минути

Усетени са и няколко вторични труса

<p>Имало ли е&nbsp;венецуелска намеса в изборите&nbsp;на територията на САЩ?</p>

Американското разузнаване е проверявало машините за гласуване в Пуерто Рико

Свят Преди 1 час

Разследването обаче не е открило ясни доказателства за венецуелска намеса в изборите на територията на САЩ

<p>Празник днес имат всички, чиито имена значат &quot;добър&quot;</p>

Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"

Любопитно Преди 1 час

Почитаме паметта на света мъченица Агатия

,

България в Топ 20 в света по бизнес среда

България Преди 1 час

Страната ни е лидер в ЕС по бизнес стимули, втора по данъци

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Свят Преди 2 часа

Отделът за счетоводство ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Свят Преди 2 часа

Все още се установява какъв е размерът на щетите

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

Любопитно Преди 2 часа

Библията е ясна за обстоятелствата около раждането на Христос и периода му като учител и чудотворец

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

България Преди 2 часа

От "Възраждане" предлагат ограничаването на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 2 часа

Посещението ѝ е по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Любопитно Преди 3 часа

Крал Джордж III царува почти 60 години, третият най-дълъг период в британската история

.

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Любопитно Преди 3 часа

През 1947 г. тайна съветска изпитателна база провежда експерименти върху съня

Код Червено: Опасни валежи в части от България в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте къде ще вали дъжд и къде сняг

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Свят Преди 11 часа

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа"

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

България Преди 11 часа

За първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Свят Преди 11 часа

Така Дмитриев отговори на заплахата Полша да разследва връзките на Епстийн с Русия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Свят Преди 12 часа

Заподозреният за нападението е гръцки гражданин, живеещ в Германия

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Кой празнува имен ден на 5 февруари и каква е историята зад датата

Edna.bg

Даниел Боримиров обяви важна новина за бъдещето Левски

Gong.bg

Възрастта е само цифра: Кристиано Роналдо чукна 41, но е далеч от края

Gong.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg

Червен код за значителни валежи в Смолян и Кърджали

Nova.bg