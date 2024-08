Хеликоптер се разби в хотел в Австралия, пилотът загина (ВИДЕО)

Х еликоптер се разби в покрива на хотел в североизточната част на Австралия, съобщи полицията, цитирана от АФП. Пилотът е починал на място, предаде BBC.

Инцидентът предизвика пожар на върха на сградата и наложи масова евакуация.

Смачкани парчета от витлото на хеликоптера са паднали в басейна на хотела, заяви служител на службата за спешна помощ, като добави, че на мястото на инцидента е била оказана лекарска помощ на човек, който е бил с опасност за живота.

🚨#BREAKING: Helicopter crashes into roof of Hilton Double Tree Hotel in Cairns Australia at 2AM; 400 people evacuated. pic.twitter.com/VSO7OZ6VGL