Харис за Тръмп: Речите му са все по-объркани и вулгарни

К амала Харис, кандидат за Белия дом от Демократическата партия, ще публикува медицински доклад, потвърждаващ нейната годност да бъде президент, съобщиха от нейната кампания. С този доклад тя иска да окаже натиск върху съперника си Доналд Тръмп да публикува собствените си здравни досиета.

Съветник на кампанията на 59-годишната Харис заяви, че докладът ще съдържа следните заключения: „Тя притежава необходимата физическа и психическа устойчивост, за да изпълнява успешно президентските си задължения.“

Екипът на вицепрезидента на САЩ има за цел да постави в центъра на вниманието физическото здраве и психическата острота на 78-годишния бивш президент Тръмп, който досега отказваше да предостави подробна медицинска информация.

Републиканецът Тръмп стана най-възрастният кандидат за президент в историята на САЩ, след като през юли 81-годишният Джо Байдън се оттегли от надпреварата за Белия дом.

Democratic White House candidate Kamala Harris will release a medical report Saturday confirming her fitness to be president, her campaign said, aiming to put pressure on rival Donald Trump to publish his own health records. https://t.co/160JGjh8gf