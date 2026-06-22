Хаос в небето: Пътник изпадна в криза и нахапа пасажер в самолет

П олет на American Airlines се превърна в кошмар в небето в неделя, когато неадекватен пътник ухапа друг пасажер, докато самолетът се спускаше над Филаделфия.

Паническите радиозаписи от пилота разкриват, че пътуващ на борда е станал опасно агресивен, съобщава CBS.

"Обявяваме извънредна ситуация": Пътник нападна стюардеса - опита да проникне в пилотската кабина

„Опитва се да се бие с всички“, казва пилотът, докато изисква полиция и спешни медицински екипи да посрещнат самолета при кацането му.

Полетът е излетял от Шарлот, Северна Каролина, и е наближавал Филаделфия, когато избухва хаосът.

Паника във въздуха: Пътник влачи стюардеса по пътеката на самолет, ФБР се намеси

Пилотът предполага, че инцидентът е бил провокиран от криза, свързана с менталното здраве.

„Не знам... дали халюцинира или нещо подобно, но току-що ухапа пътник и се опитва да се бие с всички“, казва пилотът на диспечера в аудиозаписа.

Бруталният инцидент е поредният от поредица шокиращи безредици с пътници, които влязоха в заглавията на медиите през последните седмици.

По-рано този месец пътничка ухапа полицай, който се опитваше да я свали от самолет, след като тя отказа да плати такса за излишен багаж.

Пътник ухапа стюардеса по време на полет

При друг скорошен случай полет на Frontier от Пуерто Рико до Чикаго кацна аварийно в Маями, като на разпространено видео се вижда как излязъл извън контрол пътник се опитва да отвори аварийните врати и да нахлуе в пилотската кабина по време на полета.