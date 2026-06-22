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Хаос в небето: Пътник изпадна в криза и нахапа пасажер в самолет

Кошмарната ситуация на борда на American Airlines принуди екипажа да иска спешна намеса на полицията веднага след приземяването

22 юни 2026, 10:24
Хаос в небето: Пътник изпадна в криза и нахапа пасажер в самолет
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П олет на American Airlines се превърна в кошмар в небето в неделя, когато неадекватен пътник ухапа друг пасажер, докато самолетът се спускаше над Филаделфия.

Паническите радиозаписи от пилота разкриват, че пътуващ на борда е станал опасно агресивен, съобщава CBS.

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„Опитва се да се бие с всички“, казва пилотът, докато изисква полиция и спешни медицински екипи да посрещнат самолета при кацането му.

Полетът е излетял от Шарлот, Северна Каролина, и е наближавал Филаделфия, когато избухва хаосът.

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Пилотът предполага, че инцидентът е бил провокиран от криза, свързана с менталното здраве.

„Не знам... дали халюцинира или нещо подобно, но току-що ухапа пътник и се опитва да се бие с всички“, казва пилотът на диспечера в аудиозаписа.

Бруталният инцидент е поредният от поредица шокиращи безредици с пътници, които влязоха в заглавията на медиите през последните седмици.

По-рано този месец пътничка ухапа полицай, който се опитваше да я свали от самолет, след като тя отказа да плати такса за излишен багаж.

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При друг скорошен случай полет на Frontier от Пуерто Рико до Чикаго кацна аварийно в Маями, като на разпространено видео се вижда как излязъл извън контрол пътник се опитва да отвори аварийните врати и да нахлуе в пилотската кабина по време на полета.

Източник: The Post    
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