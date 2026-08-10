Хаменей назначи нов командващ на армията на Иран

В ърховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей назначи генерал Али Абдолахи за началник на въоръжените сили на страната и утвърди нов командващ на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде АФП.

Абдолахи досега ръководеше Хатам ал-Анбия - централното военно командване на Иран, което координира операциите между различните видове въоръжени сили.

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В изявление на сайта на Хаменей се посочва, че „генерал-майор Али Абдолахи е назначен за началник на щаба на въоръжените сили. Бригаден генерал Ахмад Вахиди е назначен и за главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция с военно звание генерал-майор“.

Това са първите висши военни назначения на Хаменей, откакто той беше определен за върховен лидер в началото на войната в Близкия изток след смъртта на баща си при американско-израелски удари.

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По време на войната Абдолахи отправи остри заплахи, като по-рано този месец предупреди съседните държави, че „всяка страна, която служи като отбранителен щит на престъпната и агресивна Америка, ще бъде погълната от пламъците на войната“.