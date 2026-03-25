България

Скривалища за оръжие в България и мишени в Европа: Произнасят присъди по дело срещу „Хамас“

25 март 2026, 10:28
Скривалища за оръжие в България и мишени в Европа: Произнасят присъди по дело срещу „Хамас“
Източник: Thinkstock/Guliver

С ъд в Берлин ще произнесе днес присъда по дело срещу четирима предполагаеми членове на ислямистката въоръжена групировка „Хамас“, обвинени в създаването или ликвидирането на скривалище с оръжие в Полша, България и Дания, предаде ДПА. 

Федералната прокуратура поиска присъди от между пет до седем години затвор за мъжете, които са на възраст между 36 и 58 години, намиращи се в предварителния арест от повече от две години. Двама от тях са родени в Ливан, един е египетски гражданин, а другият е нидерландски гражданин. 

Те са обвинени в създаването на подземни скривалища с оръжие за потенциална употреба при атаки срещу израелски, еврейски или други обекти в Европа в продължение на дълъг период от време. 

В обвинителния акт са изброени възможни цели като израелското посолство в Берлин, американската военновъздушна база „Рамщайн“ в германската провинция Райнланд-Пфалц и района около изоставеното летище „Темпелхоф“ в Берлин. 

Мъжете отричат да са членове на „Хамас“, а адвокатите им поискаха те да бъдат оправдани. Главният обвиняем призна, че е посетил скривалище за оръжие в България, като заяви, че посещението му е било свързано с „частна оръжейна търговия“. Адвокатът му поиска присъдата му да бъде постановена съгласно германския закон за контрол върху оръжия за война, която да не надвишава срока на задържането му в предварителния арест. 

Мъжете бяха задържани през декември 2023 г. В началото на съдебния процес през февруари 2025 г. прокуратурата го определи като пилотен процес. За първи път в Германия обвиняемите са изправени пред обвинения за участие като членове на „Хамас“, която е определена като чуждестранна терористична организация.

Източник: БТА/Симеон Томов    
Хамас Съдебен процес Берлин Скривалище за оръжие Тероризъм Обвинение Присъда България Германия Атаки в Европа
Последвайте ни
Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Време за промяна или запазване на статуквото – в каква посока ще поеме Унгария

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

Откриха човешко тяло под Коматевския надлез в Пловдив

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

Изгодно ли е сега да се инвестира в злато

pariteni.bg
Как да се справим с космените топки при котките

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

България Преди 11 минути

Край на фиксираните цени: Нови промени в „Гражданска отговорност“ предвиждат следене на катастрофите 5 години назад. Как дигиталното досие ще определя цената на полицата, защо смяната на компанията вече няма да крие ПТП и кои трикове за измама отпадат

Гюров: Корупцията изяжда парите за ремонт на пътища

Гюров: Корупцията изяжда парите за ремонт на пътища

България Преди 26 минути

"Това не е кражба на пари, а на човешки животи", заяви премиерът

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

България Преди 53 минути

<p>Руски дрон разтърси електроцентрала в Естония</p>

Руски дрон удари електроцентралата "Аувере" в Естония

Свят Преди 54 минути

При инцидента няма пострадали

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

Според него тълкуването на прокурорската колегия на практика създава възможност Борислав Сарафов да остане безсрочно на поста

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Пожар в руското балтийско пристанище Уст-Луга след мащабна украинска атака

Свят Преди 1 час

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 389 украински дрона на територията на страната

.

Спряха за 2 години правата на играча, ритнал в главата вратар на мач в Пловдив

България Преди 1 час

Ръководството на отбора също освободи футболиста и изказа извинения към пострадалото момче

<p>Без съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил</p>

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Кризата в Куба: Кораб достави медицински материали, храна и соларни панели

Свят Преди 1 час

Той е част от инициативата „Конвой Нашата Америка“

<p>21-годишен загина при тежка катастрофа в Пловдивско</p>

Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

България Преди 1 час

Ударили са се тир и лек автомобил

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

Свят Преди 1 час

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Какви ще са възнагражденията за изборните комисии у нас и в чужбина

Парламентарни избори Преди 1 час

Съгласно Изборния кодекс ЦИК определя сумите по собствена методика

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

Кирил Любенов се сбогува с Кухнята на Ада

Любопитно Преди 1 час

Шеф Ангелов направи ключова рокада при Сините и Червените

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>За първи път: Николай Младенов се обърна към Съвета за сигурност на ООН</p>

Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването в Газа е единственият път напред

България Преди 2 часа

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Свят Преди 2 часа

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на Тръмп, че Техеран иска сделка за прекратяване на войната в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Любо Нейков тръгва на турне с „Голям праз", играе с Шкумбата и поставя финал в НДК

Edna.bg

Сара Джесика Паркър: жената, която превърна любовта и обувките в религия

Edna.bg

Керкез иска играч на ЦСКА в Атромитос

Gong.bg

Ботев Пловдив се похвали с национал

Gong.bg

Влиза в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg

„Кражба на животи“: Андрей Гюров изиска резултатите от проверката на АПИ заради подозрения за корупция

Nova.bg