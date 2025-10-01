Германия арестува терористи от "Хамас"

Т рима предполагаеми терористи от палестинската групировка "Хамас" бяха арестувани в Берлин по обвинения, че са планирали атаки срещу еврейски обекти.
Октоберфест е затворен, полицията откри експлозиви и капани в Мюнхен
При операцията са иззети оръжия и боеприпаси.
Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен
Заподозрените са определени като "чуждестранни оперативни кадри на "Хамас", които са били замесени в снабдяването на организацията с огнестрелни оръжия и муниции, се посочва в изявление на федералната прокуратура.