Свят

Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи

Русия е атакувала Украйна с над 100 различни вида оръжия

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 19:00
Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи
Източник: AP/БТА

К иев не е получил предупреждение от партньорите си за снощната атака срещу украинската столица с пет балистични ракети, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Укринформ“.

„Имаше и много жестока атака с балистични ракети срещу Киев – пет ракети, поразили гражданска инфраструктура. За съжаление, партньорите ни не ни предупредиха за тази атака. Разузнавателната информация за изстрелването на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот и това е от изключително значение. Именно предупрежденията за балистични ракети помагат да се предотвратят човешки жертви“, заяви той.

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Президентът на Украйна припомни, че от вечерта до момента Русия е атакувала Украйна с над 100 различни вида оръжия, включително реактивни дронове, дронове камикадзе и балистични ракети. Значителна част от тях са били успешно прехванати, но не всички.

При атаката в Харков е била поразена жилищна сграда и са загинали четирима души, а спасителната операция е продължила почти цяла нощ. 

По думите на Зеленски само за една вечер в Харков са били ранени 41 души.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Елена Инджева    
Володимир Зеленски Война в Украйна Ракетна атака
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