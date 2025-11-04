Гутериш призова: Спазвайте мирното споразумение в Газа

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е "дълбоко обезпокоен от непрекъснатите нарушения" на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, имащо за цел да преустанови двугодишната разрушителна война между Израел и палестинската групировка "Хамас", предаде Франс прес.

"Тези нарушения трябва да спрат и всички страни трябва да спазват условията по първия етап от мирното споразумение", подчерта Антонио Гутериш по време на пресконференция преди втората среща на върха, посветена на социалното развитие в Доха.

От 10 октомври влезе в сила крехко примирие, което беше част от споразумение, договорено от САЩ, и позволи освобождаването на всички живи заложници, отвлечени в Израел на 7 октомври 2023 г.

"We were collecting cardboard and something suddenly exploded."



Unexploded ordnance continues to pose a serious threat in the #Gaza Strip, with injuries reported among residents returning to devastated areas during the ceasefire, warns @unmas. pic.twitter.com/O7sylVvJcz — United Nations Geneva (@UNGeneva) November 4, 2025

Но предаването на тленните останки на всички мъртви заложници, което трябваше да се случи по същото време, все още се бави. Израел обвини "Хамас", че нарушава примирието, докато "Хамас" твърди, че намирането на телата на заложниците е по-трудно, отколкото се е очаквало поради разрушенията в Газа от войната.

ООН отново поиска прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците

Според палестински източници Израел също е нарушил примирието, като е бомбардирал няколко пъти Газа, заявявайки, че това е в отговор на убийството на трима израелски военнослужещи. Израелските бомбардировки отнеха живота на 45 души на 19 октомври и на 104 души на 28 октомври, от които 50 деца.

Войната започна с атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Нападението отне живота на 1221 души, основно цивилни, според оценка на АФП, която се позовава на официални данни.

Ответната офанзива на Израел в Газа причини смъртта на 68 865 души, основно цивилни, посочват данни от Министерството на здравеопазването на "Хамас", смятани за надеждни от ООН.