Гумени куршуми, сълзотворен газ и водни оръдия: Протести и сблъсъци в Грузия

Д емонстранти се събраха в събота за трета поредна вечер на различни места в Грузия, след като правителството реши да спре преговорите за присъединяване към Европейския съюз, съобщиха световните агенции.

Маскирани полицаи са стреляли с гумени куршуми и са използвали сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат протестиращите пред парламента в Тбилиси, които хвърляли фойерверки, предаде Франс прес.

Победата на партията „Грузинска мечта“ на парламентарните избори на 26 октомври, която опозицията оспорва с обвинения във фалшификации, предизвика многохилядни демонстрации в страната, а опозиционните партии обявиха бойкот на парламента. Според опозицията вотът е бил манипулиран с помощта на Русия.

The third night of protests in #Tbilisi saw tens of thousands rallying against the government's decision to halt #Georgia's EU integration process. Demonstrators are demanding new parliamentary elections and the formation of a legitimate government.



