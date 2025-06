Силни бури причиниха наводнения и хаос във Великобритания

П овече от 30 000 мълнии удариха тази нощ Великобритания заради силните бури из цялата страна, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Метеорологичната служба съобщи, че повечето от мълниите са паднали в морето, но поройните дъждове са стигнали и сушата, причинявайки наводнения и щети в Кент. Силната буря достигна графството вчера около 10 часа вечерта местно време (полунощ българско време), като бе издадено предупреждение за опасни климатични условия, а някои домове в град Дувър бяха наводнени.

Shocking moment floodwater gushes down streets as parts of Britain are hit by intense thunderstorms on hottest day of the year! pic.twitter.com/5gI9KdO2BN