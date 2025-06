"Грийнпийс" "взе назаем" Макрон за демонстрация срещу Москва

О ткраднатата восъчна фигура на Еманюел Макрон бе открита от полицията — след като се появи отново „на свобода“ по време на още една протестна акция.

Иззета от прочутия парижки музей „Гревен“ от активисти на "Грийнпийс" в понеделник, восъчната фигура на френския президент първоначално беше изложена пред руското посолство в знак на протест срещу икономическите и бизнес връзки на Франция с Москва, след което беше отнесена на неизвестно място.

Сега се намира под полицейска охрана, след като "Грийнпийс" я остави пред централата на френския енергиен гигант EDF във вторник вечерта, за да протестира срещу вноса на руска енергия от страна на Франция.

"Грийнпийс" returns stolen Macron wax statue — after one more protest https://t.co/q6F7JszuQK