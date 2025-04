Виктор Орбан: Папа Франциск беше човек на мира

П апа Франциск беше „човек на мира, кротък и невъзмутимо смел, което беше извънредно важно за нас, унгарците“, заяви тази сутрин премиерът Виктор Орбан в редовното си петъчно интервю в ефира на общественото радио „Лайош Кошут“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Във време на война именно мирът е най-голямото наследство, което воюващите страни, както и европейската, западната или дори цялата човешка цивилизация, могат да получат“, заяви Виктор Орбан.

Viktor Orban to attend Pope Francis' funeral. Budapest delegation to be led by President Tamas Sulyok #ANSA https://t.co/CdPqvJbhYd