Google прекратява програмите за многообразие при набиране на персонал

С ледвайки стъпките на „Дисни“, „Макдоналдс“, „Форд“, „Мета“ и много други големи американски компании, „Алфабет“, компанията майка на „Гугъл“, сложи край програмите си за насърчаване на многообразието при набиране на персонал, като по този начин се съобрази с политиката на Доналд Тръмп, предаде АФП.

Технологичният гигант публикува годишния си доклад за инвеститорите и следното изречение, присъстващо от 2021 г., изчезна: „В „Алфабет“ се ангажираме да вземаме предвид многообразието, равенството и приобщаването във всичко, което правим, и да развиваме работна сила, която е представителна за потребителите, които обслужваме“.

При запитване от страна на АФП „Гугъл“ потвърди, че вече няма цели за наемане на служители, свързани с представителството на различни групи хора.

