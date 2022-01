Гневни реакции след появата на първия арабски филм на Netflix

П ървият оригинален арабски филм на стрийминг платформата Netflix "Perfect Strangers" не само бързо се превърна в най-гледаното заглавие в голяма част от региона, но стана и една от най-горещите теми в социалните мрежи, пишат египетските медии.

В Египет адвокат заведе дело срещу министъра на културата, а депутат поиска да бъде обсъдена пълната забрана на Netflix. Обвиненията са, че филмът е насочен срещу традиционните ценности и морал.

Netflix's first Arabic production ignites moral outrage in Egypt https://t.co/WPI0uJ6oWt pic.twitter.com/gjDoixQ6wl — FRANCE 24 (@FRANCE24) January 26, 2022

Наред с това продукцията и екипът получиха и множество възторжени отзиви, а Синдикатът на актьорите в Египет излезе с позиция в защита на творческата свобода.

Премиерата на продукцията с участието на една от най-обичаните египетски звезди Мона Заки, йорданеца Ейад Насар, ливанката Надин Лабаки и други арабски актьори беше на 20 януари т.г.

Мъж, който след години на прикриване обявява хомосексуалността си, нещастна съпруга, която, оказва се, търси удовлетворение в размяната на съобщения с непознати мъже, разговор на баща с дъщеря му за първия ѝ полов акт. Това са част сюжетните линии, които предизвикаха гневни реакции.

A film shown on Netflix has sparked controversy in Egypt for alleged “undermining of traditional values”.



One of the film's stars, Mona Zaki, has been the target of a hostile online campaign, but actors and film critics have voiced support for the movie. https://t.co/2WrwzuVFPY — BBC News Africa (@BBCAfrica) January 25, 2022

Завръзката във филма е решението на седмина приятели да играят на игра, чието правило е всеки да остави телефона си на масата и да сподели с останалите всички обаждания и съобщения.

Това всъщност е едно от най-интерпретираните филмови произведения в световното кино. Арабският "Perfect Strangers" е римейк на "Perfetti sconosciuti" на италианския режисьор Паоло Дженовезе.

Оригиналната италианска версия беше наградена на Международния филмов фестивал в Кайро през 2016 година, но пет години по-късно арабският римейк разбуни духовете.

The remake — Netflix's first ever Arabic film — stirred such an uproar in Egypt that it drew a series of lawsuits, and one member of parliament demanded a legislative session to discuss banning Netflix entirely. https://t.co/B0L0BKdGv5 — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2022

Заради сцена, в която сваля бельото си, макар и под роклята, Мона Заки стана мишена на порой от нападки и обиди.

Депутатът Мостафа Бакри обвини продукцията, че е насочена срещу семейните ценности в Египет, като изтъкна обрисуването на персонаж с хомосексуална ориентация, както и открития разговор за секс между баща и дъщеря. В телевизионно интервю той призова случаят да бъде обсъден в парламента и заяви, че "Netflix трябва да бъде забранен.

Адвокатът Айман Махфуз изпрати искане до министърката на културата Инас Абдел Дайем да забрани филма, като заплаши в противен случай да заведе дело срещу министерството.

Синдикатът на актьорите в Египет от своя страна излезе с позиция в защита на продукцията и екипа ѝ.

Председателят му Ашраф Заки заяви, че "синдикатът поддържа основни принципи, най-важните от които са: запазване на свободата на творчеството в гражданската държава, която вярва в свободата като ключова част от съзнанието на египетските артисти".

"Хомосексуалността не е незаконна в Египет, но често е заклеймявана. Теми за хомосексуалността са присъствали в египетски филми и преди, но почти винаги под прикритието на хумор или намеци", пише сайтът "Иджиптшиън стрийтс". Поддръжниците на арабския римейк смятат, че той популяризира равенството, от което има нужда в региона, отбелязва онлайн изданието.

First Arab @Netflix production criticised in Egypt for 'offending Egyptian society' https://t.co/sMqdn3s9T8 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 24, 2022

Един от най-авторитетните египетски вестници "Ал Ахрам" посвети обширна статия на полемиката около "Perfect Strangers".

"Нищо от съдържанието не е особено ново или шокиращо за египетската публика и във филма няма голота, интимност, или каквото и да е обидно за някого. Има момент, в който Мериам (героинята на Мона Заки) сваля бельото си, но това се случва предимно извън екрана и е оправдано от драматургична гледна точка. Изглежда, че съдържанието на филма мобилизира консерваторите и фанатиците срещу себе си и участващите звезди".

Netflix's first Arabic film production was always set to be a big event, but within days of its release, public opinion in Egypt is so inflamed that critics call for a ban on the platform https://t.co/uDuZcq8Uix pic.twitter.com/X7k1pKlJh6 — AFP News Agency (@AFP) January 25, 2022

Забелязва се увеличаване на атаките срещу египетското изкуство и артисти, пише още "Ал Ахрам". "Дали това се случва, защото продукциите, без да се страхуват, разглеждат теми табу или защото ислямистите и техните симпатизанти, които вече не са част от политическия процес - са се върнали към практиката си отпреди 2011 година да атакуват изкуството и да пречат на правителството? Или потребителите на социалните медии в Египет са станали по-фанатични? Всяка от тези причини сама по себе си е плашеща", посочва вестникът.

Междувременно всекидневникът "Ал Масри ал Юм" съобщи за намерението на Netflix да продуцира нови арабски филми след широкия отзвук, предизвикан от "Перфектни непознати".