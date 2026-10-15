К райнодясната партия „Алтернатива за Германия“ и малката крайнолява партия Алианс за социална справедливост и икономически разум (новото име на Алианс на Сара Вагенкнехт, запазва абревиетурата АСВ – бел. ред.) обединиха усилия днес, за да прокарат в парламента на германската провинция Саксония-Анхалт резолюция с предимно символично значение, призоваваща за прекратяване на военната помощ на Берлин за Украйна, предаде Ройтерс.

Резолюцията беше приета в деня, в който в Хамбург започна съдебният процес срещу бивш украински военен, обвинен във взривяването на газопровода „Северен поток“, по който руски газ се доставяше за Германия. Правителството в Киев отрича да има каквато и да било връзка със случая.

АСВ ИСКА ДА СИ СЪТРУДНИЧИ С АЗГ

Алианс за социална справедливост и икономически разум, която се отдели от крайнолявата партия „Левите“, чиито корени водят към бившата източногерманска комунистическа партия, не желае да влиза в официална коалиция с АзГ. Партията обаче заяви, че иска да си сътрудничи с нея, тъй като двете политически сили споделят стремежа за възстановяване на отношенията с Москва и ограничаване на имиграцията.

„Защитната стена се провали. Ще определяме политиката чрез променящи се парламентарни мнозинства и ще се стремим да прокараме възможно най-много от позициите на АСВ“, заяви основателката на партията Сара Вагенкнехт пред новинарския портал „Те-Онлайн“ (t-online).

И двете партии остро критикуват германската подкрепа за Киев, като твърдят, че тя удължава войната и че средствата биха били използвани по-добре за вътрешните нужди на страната.

„Това, което се случва през последните месеци и години в тази война, наред с неконтролираната миграция, е един от най-големите проблеми на нашето време“, заяви Зигмунд по време на дебата, който останалите партии определиха като „фарс“.