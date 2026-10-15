Стюардеса разкри как да спечелите симпатиите на екипажа на борда

С тюардесите редко получават бакшиши, но малки жестове на внимание правят пътуването по-приятно. Опитни членове на екипажа разкриват какви изненади ги радват най-много, какво е позволено и как дребни подаръци носят допълнителни екстри на борда.

Стюардесата може да превърне едно задушно и неудобно пътуване в приятно изживяване, но начинът, по който пътниците се отнасят към кабинния екипаж, също играе важна роля.

Стюардесите жонглират с редица отговорности – от сервиране на храни и напитки и почистване след пътниците до провеждане на инструкциите за безопасност. Въпреки тежкия си труд, те редко получават бакшиши и невинаги срещат признателността или учтивостта, която заслужават.

Съществуват обаче няколко начина да покажете признателност към екипажа извън спазването на базовия етикет на борда. Тези малки жестове могат да имат голям ефект и да ви осигурят предимства като допълнителни закуски или повече място за краката по време на полета.

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Чарити Мор, стюардеса с 11-годишен опит, споделя във видео в TikTok, че пътниците могат да накарат екипажа да ги „обожава“, ако им донесат малки подаръци или торбички с изненади.

„Обожаваме торбичките с лакомства. Всичко като ваучери за подарък от Starbucks, дезинфектанти за ръце, балсами за устни, маски за под очите или малки закуски“, казва тя. „Ние сме блокирани на борда по 12, 13, 14 часа и няма как да слезем. Затова е наистина приятно да получиш малка изненада и да знаеш, че трудът ти е оценен.“, споделя тя.

„Ваучерите за Starbucks са ми любими“, добавя тя.

Въпреки че кабинният екипаж има право да приема подаръци, трябва да се има предвид, че правилата на авиокомпаниите строго забраняват приемането на всякакъв вид подкупи. Това означава, че пътниците не могат да очакват безплатно преместване в по-висока класа или допълнителни екстри в замяна.

„Нищо не се очаква, но всичко се цени“, споделя наскоро Мор пред списание Southern Living.

Носенето на малки изненади за стюардесите се превърна в тенденция през последните години, като както пътници, така и членове на екипажа споделят публикации в социалните мрежи за размяната на подаръци.

Мор заявява пред списанието: „Все по-често пътниците ни носят не непременно паричен бакшиш, а подготвят малки пакети и торбички с изненади за нас.“

Рори Саймън, стюардеса в голяма авиокомпания, казва в скорошно видео в TikTok: „Аз съм стюардеса и обичам да получавам подаръци от пътниците. Това наистина има голямо значение, особено ако седмицата или денят са били дълги и тежки. Винаги оправя настроението за целия ден.“

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Пътници в тема в Reddit, посветена на този трик, препоръчват да се дават разтворими електролити, ваучери, лосиони, опаковани дъвки и ментови бонбони, за да се почувства екипажът ценен.

За да си планирате правилно жестовете, е добре да знаете, че броят на стюардесите зависи от типа самолет, но обикновено има минимум по един член на екипажа на всеки 50 пътници.

Ако все пак не планирате да носите подаръци на екипажа, членовете му оценяват високо и когато пътниците просто използват базови обноски и етикет при поръчка на храна и придвижване из салона.