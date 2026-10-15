Любопитно

Стюардеса разкри как да спечелите симпатиите на екипажа на борда

Стюардесите рядко получават бакшиши, но малки жестове на внимание правят пътуването по-приятно. Опитни членове на екипажа разкриват какви изненади ги радват най-много, какво е позволено и как дребни подаръци носят допълнителни екстри на борда

15 октомври 2026, 07:58
Стюардеса разкри как да спечелите симпатиите на екипажа на борда

С тюардесите редко получават бакшиши, но малки жестове на внимание правят пътуването по-приятно. Опитни членове на екипажа разкриват какви изненади ги радват най-много, какво е позволено и как дребни подаръци носят допълнителни екстри на борда.

Стюардесата може да превърне едно задушно и неудобно пътуване в приятно изживяване, но начинът, по който пътниците се отнасят към кабинния екипаж, също играе важна роля.

Стюардесите жонглират с редица отговорности – от сервиране на храни и напитки и почистване след пътниците до провеждане на инструкциите за безопасност. Въпреки тежкия си труд, те редко получават бакшиши и невинаги срещат признателността или учтивостта, която заслужават.

Съществуват обаче няколко начина да покажете признателност към екипажа извън спазването на базовия етикет на борда. Тези малки жестове могат да имат голям ефект и да ви осигурят предимства като допълнителни закуски или повече място за краката по време на полета.

Източник: iStock/Getty Images

Чарити Мор, стюардеса с 11-годишен опит, споделя във видео в TikTok, че пътниците могат да накарат екипажа да ги „обожава“, ако им донесат малки подаръци или торбички с изненади.

„Обожаваме торбичките с лакомства. Всичко като ваучери за подарък от Starbucks, дезинфектанти за ръце, балсами за устни, маски за под очите или малки закуски“, казва тя. „Ние сме блокирани на борда по 12, 13, 14 часа и няма как да слезем. Затова е наистина приятно да получиш малка изненада и да знаеш, че трудът ти е оценен.“, споделя тя.

„Ваучерите за Starbucks са ми любими“, добавя тя.

Въпреки че кабинният екипаж има право да приема подаръци, трябва да се има предвид, че правилата на авиокомпаниите строго забраняват приемането на всякакъв вид подкупи. Това означава, че пътниците не могат да очакват безплатно преместване в по-висока класа или допълнителни екстри в замяна.

„Нищо не се очаква, но всичко се цени“, споделя наскоро Мор пред списание Southern Living.

Носенето на малки изненади за стюардесите се превърна в тенденция през последните години, като както пътници, така и членове на екипажа споделят публикации в социалните мрежи за размяната на подаръци.

Мор заявява пред списанието: „Все по-често пътниците ни носят не непременно паричен бакшиш, а подготвят малки пакети и торбички с изненади за нас.“

Рори Саймън, стюардеса в голяма авиокомпания, казва в скорошно видео в TikTok: „Аз съм стюардеса и обичам да получавам подаръци от пътниците. Това наистина има голямо значение, особено ако седмицата или денят са били дълги и тежки. Винаги оправя настроението за целия ден.“

Източник: iStock/Getty Images

Пътници в тема в Reddit, посветена на този трик, препоръчват да се дават разтворими електролити, ваучери, лосиони, опаковани дъвки и ментови бонбони, за да се почувства екипажът ценен.

За да си планирате правилно жестовете, е добре да знаете, че броят на стюардесите зависи от типа самолет, но обикновено има минимум по един член на екипажа на всеки 50 пътници.

Ако все пак не планирате да носите подаръци на екипажа, членовете му оценяват високо и когато пътниците просто използват базови обноски и етикет при поръчка на храна и придвижване из салона.

Източник: www.the-independent.com    
стюардеси кабинен екипаж пътуване със самолет подаръци за екипажа бакшиши признателност етикет на борда
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
660 евро минимална заплата от 2027 г.: Правителството публикува проекта

660 евро минимална заплата от 2027 г.: Правителството публикува проекта

В опасни води: Ще продължи ли да ескалира напрежението в Черно море

В опасни води: Ще продължи ли да ескалира напрежението в Черно море

Опасно изпреварване в Бистрица завърши с верижна катастрофа и избягал шофьор

Опасно изпреварване в Бистрица завърши с верижна катастрофа и избягал шофьор

Пожар на кораб в Черно море: Осем моряци са в неизвестност край Румъния

Пожар на кораб в Черно море: Осем моряци са в неизвестност край Румъния

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
След дръжките на вратите, Китай вдигна мерника и на големите екрани в колите

След дръжките на вратите, Китай вдигна мерника и на големите екрани в колите

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хилари Суонк е бременна с третото си дете на 52 години

Хилари Суонк е бременна с третото си дете на 52 години

Любопитно Преди 4 минути

Носителката на „Оскар“ Хилари Суонк и съпругът ѝ Филип Шнайдер очакват третото си дете само три години след появата на близнаците им Ая и Ом. Актрисата разкрива защо късното майчинство е променило живота ѝ и я е направило по-добър родител

.

Доналд Тръмп прие подарения от Катар „Боинг 747“ за нов президентски самолет

Свят Преди 5 минути

Доналд Тръмп защити решението си да приеме луксозен „Боинг 747“ като подарък от емира на Катар за нов президентски самолет, отхвърляйки критиките по време на предизборна проява в Аризона

Осем американски щата съдят OpenAI, твърдейки, че ChatGPT вреди на децата

Осем американски щата съдят OpenAI, твърдейки, че ChatGPT вреди на децата

Свят Преди 29 минути

Исковете целят промени в работата на чатбота, конфискация на печалбите от непълнолетни потребители и защита срещу онлайн насилие и самонараняване

.

Германските партии АзГ и АСВ призоваха за прекратяване на помощта за Украйна

Свят Преди 33 минути

Жена е предадена на съд за фентанил и други наркотици за над 1,3 млн. евро

Жена е предадена на съд за фентанил и други наркотици за над 1,3 млн. евро

България Преди 36 минути

Според прокуратурата в жилище в София са открити общо над 1,5 кг наркотични вещества, включително фентанил, хероин и кокаин, обвиняемата е в ареста

Северна Корея тества нови стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводница

Северна Корея тества нови стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводница

Свят Преди 44 минути

Пхенян проведе пореден военен тест в Японско море, подчертавайки стремежа си към модернизиране на подводния си флот

Зеленски: Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ

Зеленски: Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ

Свят Преди 53 минути

Украинският президент коментира решението на Вашингтон да разреши доставки на руски дизел и заяви, че най-важното за страната му остава да оцелее

Мексико под обсада от стихиите: Бурята „Рейчъл“ взе осем жертви, нови циклони застрашават бреговете

Мексико под обсада от стихиите: Бурята „Рейчъл“ взе осем жертви, нови циклони застрашават бреговете

Свят Преди 53 минути

Проливните дъждове и наводненията в щата Долна Калифорния наложиха мащабни спасителни операции от страна на мексиканската армия

Воден ад в Истанбул: Две жертви на поройните валежи, затвориха училищата

Воден ад в Истанбул: Две жертви на поройните валежи, затвориха училищата

Свят Преди 1 час

Трагедията беляза опустошителните валежи в мегаполиса, довели до обявяване на неучебен ден, забрана за мотоциклети и над 2500 сигнала за бедствие

CNN: САЩ ще използват "майката на всички бомби", ако Иран поднови военните действия

CNN: САЩ ще използват "майката на всички бомби", ако Иран поднови военните действия

Свят Преди 1 час

Американските военни са разработили планове за удари по енергийни и ядрени обекти

Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

Свят Преди 1 час

Москва твърди, че плавателните съдове са превозвали товари с военно предназначение

<p>В много тежко състояние е&nbsp;мъжът, пострадал от паднал клон в Сливен</p>

С множество тежки травми и счупени прешлени е мъжът, пострадал от паднал клон в Сливен

България Преди 1 час

Пострадалият остава в много тежко състояние, предвижда се да бъде транспортиран в София за операция

ЕС обсъжда подкрепата за Украйна, хибридните действия на Русия и цените на енергията

ЕС обсъжда подкрепата за Украйна, хибридните действия на Русия и цените на енергията

Свят Преди 2 часа

​Премиерът Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет. Лидерите ще обсъдят и следващия многогодишен бюджет на съюза, отбраната и миграцията

Песен с нейното име превзе интернет - Никол Кидман изненада всички с реакцията си

Песен с нейното име превзе интернет - Никол Кидман изненада всички с реакцията си

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата се включи във видео с Дуа Липа, Педро Паскал и Кристен Уиг на ревюто на Chanel в Париж

<p>Обвинената в източване на пари от НЗОК обжалва ареста си</p>

Проф. Мариела Генева обжалва ареста по делото за източване на милиони от Здравната каса

България Преди 3 часа

Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ е подала и молба за напускане на болницата и за освобождаване от поста декан на Медицинския факултет в Пловдив

<p>Румъния разследва дали танкерът в Черно море е ударен от дрон</p>

Румъния разследва дали удареният танкер в Черно море е атакуван с дрон

Свят Преди 3 часа

Корабът се запали в румънски териториални води в Черно море, а екипажът беше евакуиран. Според министъра на отбраната радарите не са засекли дрон, насочващ се към плавателния съд

Всичко от днес

От мрежата

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
1

Хванаха и преместиха една от мечките в Гьоврен

sinoptik.bg
1

Октомврийски слани в следващите дни

sinoptik.bg

Антъни Джошуа на 37: историята на шампиона, който покори световния бокс

Edna.bg

Башар Рахал се събра с дъщеря си Клои в Америка: Актьорът сподели трогателни кадри от срещата им

Edna.bg

Пожар на борда на търговски кораб край Румъния, 8 моряци са в неизвестност

Nova.bg

Румъния предлага на България да поискат от НАТО военно командване в Черно море

Nova.bg