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Ароматът на есента: Как да приготвите най-вкусния тиквен чийзкейк у дома

Спестете си сложните кулинарни техники - тази есенна класика се приготвя лесно, бързо и с достъпни съставки

15 октомври 2026, 06:44
Ароматът на есента: Как да приготвите най-вкусния тиквен чийзкейк у дома
Източник: iStock

А ко ви се хапва нещо различно, ароматно и изключително вкусно с тиква, тази рецепта е перфектният избор. Тиквеният чийзкейк съчетава кадифена текстура с естествената сладост на меда и ванилията, а за направата му са ви нужни съвсем малко усилия.

Необходими продукти:

  • Крема сирене: 250 г
  • Пюре от тиква: 180-200 г
  • Яйце: 1 бр.
  • Мед: 1-2 супени лъжици
  • Ванилов екстракт: 1 чаена лъжичка
  • Маслени бисквити: 120-150 г
  • Краве масло: 40-50 г (разтопено)

Начин на приготвяне:

Подготовка започва с тиквата - предварително я запечете до омекване и я пасирайте с блендер до получаването на гладка смес. За перфектен резултат изчакайте пюрето да изстине и се уверете, че не е твърде водно, тъй като излишната влага може да омекоти прекалено много плънката.

За основата строшете маслените бисквити на фини трохи и ги разбъркайте добре с разтопеното краве масло. Изсипете сместа в малка форма за печене и я притиснете плътно към дъното, за да се оформи здрава основа, която няма да се рони при рязане.

За крема разбъркайте крем сиренето с тиквеното пюре, меда и ваниловия екстракт до пълна хомогенност. Накрая добавете яйцето и разбъркайте внимателно. Изсипете кадифения крем върху бисквитената основа и загладете повърхността.

Печете в предварително загрята фурна на 160 градуса за около 40–50 минути. Важен тънкост тук е да не препичате чийзкейка: краищата му трябва да са стегнати, а средата да остане леко нестабилна и подвижна при разклащане - тя ще се уплътни перфектно при охлаждането.

След изпичане оставете десерта да се охлади напълно на стайна температура, след което го приберете в хладилник за поне 4 часа (а най-добре за една нощ). Така чийзкейкът ще развие пълния си аромат и ще придобие перфектната кремообразна консистенция.

 

Източник: rbc.ua    
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