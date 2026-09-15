Свят

Нов удар за Мерц: „Алтернатива за Германия“ с рекордните 30% подкрепа

В същото време подкрепата за ХДС/ХСС пада до рекордно ниските 18%

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 12:18
Нов удар за Мерц: „Алтернатива за Германия“ с рекордните 30% подкрепа
Източник: AP/БТА

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) продължава да е най-подкрепяната политическа сила във Федералната република, сочат публикуваните данни от социологическо проучване на агенция „ЮГов“, предаде ДПА.

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Проучването е проведено между 11 и 14 септември. Според резултатите крайнодясната партия, която по-рано този месец постигна убедителна победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, към момента се ползва с подкрепата на 29% от анкетираните. Това е увеличение с един процентен пункт спрямо август.

В същото време подкрепата за консервативния блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) е намаляла с два процентни пункта и достига 18%. Това е най-ниският резултат за формацията в проучванията на „ЮГов“.

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  • „Зелените“ се изкачват

„Зелените“ получават 13% подкрепа, което е с един процентен пункт повече спрямо август.

„Левите“ се нареждат на четвърто място с 10%, след като през август са имали 12%.

След тях се подреждат Свободната демократическа партия (СвДП) с 5% и популисткият „Алианс на Сара Вагенкнехт“ с 4%.

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  • Повече германци допускат сътрудничество с АзГ

Мнозинството от анкетираните определят „Алтернатива за Германия“ като крайнодясна партия. Това мнение се споделя от 59% от участниците в проучването на „ЮГов“. 30% не са съгласни с това определение.

Тези показатели остават почти непроменени спрямо май 2025 г.

По-съществена промяна обаче се наблюдава в отношението към т.нар. „защитна стена“ („Brandmauer“) срещу АзГ. Това е политиката, при която партиите от основното политическо течение отказват да си сътрудничат с формацията.

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51% от анкетираните смятат, че политическите партии не трябва категорично да изключват възможността за взаимодействие с АзГ. През август на това мнение са били 44%.

В същото време 40% от участниците в най-новото проучване смятат, че възможността за подобно взаимодействие трябва категорично да бъде отхвърлена. През август този дял е бил 46%.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Велев    
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