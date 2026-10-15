С множество тежки травми и счупени прешлени е мъжът, пострадал от паднал клон в Сливен

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Мъжът, върху когото падна голям клон при ураганния вятър в Сливен, е в много тежко, животозастрашаващо състояние. Предвижда се днес той да бъде транспортиран до София за операция. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров в ефира на NOVA.

Клон падна и рани мъж в Сливен

„Състоянието на пострадалия е много тежко, има политравма, има счупени прешлени, пробит бял дроб от счупени ребра. Тази нощ е преминало доста тежко, а лекарите са се борили той да остане в състояние, което да позволи транспортирането му“, заяви Кашеров, след като посетил спешното отделение на болницата тази сутрин.

По думите му лекарите подготвят пациента за транспортиране до София, където да му бъде извършена операция.

Призив за по-строг контрол на дърветата

Областният управител настоя за по-сериозни огледи на рисковите дървета в Сливен. Според него географското положение на града е причина за честите силни ветрове, което налага допълнителни мерки за безопасност.

Кашеров посочи, че при прогнози за силен вятър трябва своевременно да се предупреждават гражданите да бъдат внимателни.

Заместник-кметът на Сливен Камен Костов съобщи, че през вчерашния ден в общината са постъпили близо 100 сигнала за щети. Екипите са реагирали на всички тях.

„Имаше доста щети по инфраструктурата, по тролейбусната мрежа, по автомобили, за съжаление и пострадал човек. Веднага се свързахме с близките му, със 112 и ще съдействаме с каквото е необходимо“, заяви Костов.

Общината обследва около 50 000 дървета

По думите на заместник-кмета наличието на листа по дърветата увеличава площта, изложена на вятъра, и натоварването върху дървесната структура.

Костов увери, че общината извършва постоянни огледи на дърветата, като е изготвена карта на около 50 000 дървета. Всяка година се инвестират средства в поддръжката и подрязването на зелената система.

Вчера местната власт призова гражданите да бъдат внимателни и да избягват местата с големи дървета, включително при придвижването на децата след училище. По думите на Костов се извършват постоянни проверки и на по-големите и старите дървета в пешеходните зони.