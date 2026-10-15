Свят

Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

Москва твърди, че плавателните съдове са превозвали товари с военно предназначение

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 08:42
Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба
Източник: AP/БТА

Р усия е атакувала пристанището в Измаил, в украинската Одеска област, и е нанесла удари по два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Това съобщи руското Министерство на отбраната в Telegram, цитирано от "Ройтерс".

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Според руското военно ведомство плавателните съдове са превозвали товари с военно предназначение. Твърденията на Москва за характера на товара не са независимо потвърдени.

„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни средства по обекти на пристанищната инфраструктура в Украйна, както и срещу морски съдове, действащи в интерес на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - б.ред.)“, се посочва в съобщението, цитирано от ТАСС.

Русия атакува товарни кораби в Черно море

От руското Министерство на отбраната твърдят, че е поразена пристанищна инфраструктура в Измаил, използвана за разтоварване и съхранение на товари с военно и двойно предназначение, предназначени за украинските въоръжени сили.

Пристанищата в Одеска област са подложени на атаки

Измаил е разположен на река Дунав, близо до границата с Румъния, и е сред ключовите пристанища на Украйна. Той има важно значение за товарните превози и износа на украинска продукция по дунавския маршрут.

Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

През последните месеци Русия съобщава за удари по пристанищна инфраструктура и товарни кораби, за които твърди, че превозват военни доставки за Украйна. При подобни случаи Ройтерс отбелязва, че руските твърдения за поразените цели не могат винаги да бъдат потвърдени независимо.

Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Сигурността на корабоплаването в Черно море остава под натиск заради войната между Русия и Украйна. Атаките срещу пристанища и търговски плавателни съдове създават рискове за морските транспортни маршрути и доставките през региона. На 13 октомври два товарни кораба бяха атакувани с дронове край българския бряг, като единият потъна.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Валерия Динкова; Reuters    
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