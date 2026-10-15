Мексико под обсада от стихиите: Бурята „Рейчъл“ взе осем жертви, нови циклони застрашават бреговете

Н ай-малко осем души са загинали при преминаването на тропическата буря „Рейчъл“ през северозападната част на Мексико, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Предишните официални данни бяха за четирима загинали.

Бурята предизвика изключително проливни дъждове и мащабни наводнения в щата Долна Калифорния.

🌧️ ¡El ciclón Rachel dejó muerte y destrucción a su paso por Baja California! Autoridades confirmaron un saldo de 8 personas fallecidas, 4 desaparecidas y cientos de familias damnificadas tras las intensas lluvias. Más detalles en Radio Fórmula: https://t.co/JEZlaC9eF1 https://t.co/SWnNXRhtzL — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 15, 2026

Мексиканската армия и военноморските сили продължават интензивните издирвателни операции. Двама души все още са в неизвестност, а едно дете е било успешно спасено, съобщиха военните на специална пресконференция, дадена от губернаторката на щата Марина дел Пилар. Още в понеделник силите за сигурност успяха да спасят 32 души, останали блокирани на различни места в региона, включително с използването на спасителни хеликоптери.

Сезонът на ураганите в Мексико продължава от май до ноември, като експертите отбелязват, че тази година той е допълнително засилен от мощното климатично явление Ел Ниньо. То се характеризира с повишаване на температурата на водите в Тихия океан и води до значително по-интензивни тропически циклони в региона.

Le bilan de la tempête Rachel s'aggrave et passe à huit morts au Mexique https://t.co/W7Vov2k6Ni — BFM (@BFMTV) October 15, 2026

Междувременно Националният център за ураганите на САЩ (NHC) следи още два опасни метеорологични феномена. Очаква се циклонът „Саймън“, който е от първа категория по скалата на Сафир-Симпсън, да премине покрай западното крайбрежие на Мексико, без да достига сушата, въпреки че вече отне живота на един човек. Американските експерти наблюдават и развитието на тропическата буря „Труди“, която има потенциал да се засили до ураган и да се приближи към югоизточното крайбрежие на страната.