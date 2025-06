Германският външен министър в Киев: Непоколебима подкрепа за Украйна

Г ерманският външен министър Йохан Вадефул тази сутрин пристигна на посещение в Киев, където ще обсъди подкрепата за Украйна във войната срещу Русия, предаде ДПА.

Това е първото му посещение в Украйна, след като встъпи в длъжност миналия месец.

Вадефул обеща страната му да продължи да оказва военна помощ на Украйна, след като по-рано тази сутрин пристигна на необявено посещение в Киев, предаде ДПА.

„Свободата и бъдещето на Украйна са най-важната задача за нашата външна политика и политика по сигурността“, отбеляза Вадефул.

Той добави, че Германия „остава твърдо на страната на Украйна, така че да може да продължи да се отбранява – с модерни противовъздушни и други оръжия, с хуманитарна и икономическа помощ“.

Пътуването на германския външен министър тази сутрин бе запазено в тайна поради съображения за сигурност. Вадефул пристигна в Киев с влак заедно с представители на германската оръжейна индустрия.

Германия е един от ключовите доставчици на военно оборудване, оръжия и финансова помощ за Украйна.

Германският външен министър днес ще се срещне с украинския си колега Андрий Сибига и ще отдаде почит пред жертвите на клането в Бабин Яр през 1941 г., когато нацистките окупационни сили убиват над 33 000 еврейски мъже, жени и деца в покрайнините на града.

Германия към Украйна: По-умерено с приказките

Планирани са и срещи на високо равнище между германски бизнес лидери и украински високопоставени служители, съобщи още германското Външно министерство.

„Украйна ще определи дали Европа ще остане място, където свободата и човешкото достойнство надделяват или е стане континент, на който насилието преначертава граници“, заяви Вадефул.

Той подчерта, че руският президент Владимир Путин не се стреми към мир, а към завладяване и подчинение на всяка цена.

