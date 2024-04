Германия арестува мъж за шпионаж в ползва на Китай

П омощник на германски крайно десен политик, който ще участва в изборите за Европейски парламент през юни, е бил арестуван по подозрение в шпионаж в полза на Китай, съобщиха германски прокурори.

Мъжът, назован само като Джиан Г., е обвинен в споделяне на информация за преговорите в Европейския парламент с китайска разузнавателна служба и в шпиониране на китайски опозиционери в Германия, предаде АФП.

На уебсайта на ЕП Цзян Гуо е посочен като акредитиран асистент на евродепутата Максимилиан Крах, водещ кандидат на крайнодясната партия Алтернатива за Германия /АзГ/ на предстоящите общоевропейски избори.

