"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за юни от 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение.

Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

Енергийният регулатор утвърди цената за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас. Това означава, че предлаганата сега цена на природния газ е с 1 на сто по-ниска в сравнение с предходния месец.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през май на закрито заседание.