„Газпром“: Цените на природния газ ще се повишат още преди зимата

Ц ените на газа в Европа през зимата може да се покачат над рекордните 4000 долара за 1000 кубически метра. Такава прогноза направи "Газпром", цитиран от ТАСС.

"Бихме искали да отбележим, че на спот борсите в Европа цените на газа надхвърлиха границата от 2500 долара. Според консервативни оценки, ако тенденцията се запази, цените ще надхвърлят 4000 долара за 1000 кубически метра през зимата“, посочи "Газпром".

Цената на газа в Европа по време на търговията във вторник се е покачила над 2500 долара за 1000 кубически метра за първи път от 8 март, според Лондонската фондова борса ICE. Общото поскъпване на газа от началото на деня надхвърля 8%.

Цената на септемврийските фючърси в хъба TTF в Холандия се покачи до 2501,7 долара за 1000 кубически метра. м, или 238,765 евро за MWh (на базата на текущия обменен курс евро/долар, цените на ICE са представени в евро за MWh), става ясно от представените в ТАСС данни.



Повишаването на цените на газа се наблюдава на фона на нарастващите спот цени на газа в Азия, спирането на редица съоръжения за производство и транспорт на газ в Норвегия за планирани ремонти до края на август, както и повишаване на температурите и намаляване на вятъра поколение в Европа.

За ситуацията с доставките на газ от Русия за Европа от ТАСС съобщават:

"Газпром" съобщи, че за 7,5 месеца на 2022 г. е намалил износа на газ за страни извън ОНД с 36,2%, до 78,5 милиарда кубически метра.



