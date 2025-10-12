България

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

„Продължаваме с източването на водата от язовира, което се извършва бавно по съвет на експерти за безопасност на стената“, обясни кметът на Русе Пенчо Милков

12 октомври 2025, 12:44
Източник: БТА

Стената на язовира край русенското село Николово изсъхва прогресивно, съобщи кметът на община Русе Пенчо Милков. Той каза още, че през тази нощ нивото на водното съоръжение е спаднало с още 15 сантиметра.

Продължава бетонизиране на всички фуги по язовирната стена, за да не се допуска в нея да прониква вода или влага.

С непромокаеми платнища вчера беше покрит и скатът в участъка на свлачището, за да не се овлажнява повече“, обясни кметът на Русе.

Той каза, че няма разливи по трасето при източването на водата от язовира, както и при последната точка град Мартен.

Продължаваме с източването на водата от язовира, което се извършва бавно по съвет на експерти за безопасност на стената.

Нейното състояние се следи постоянно. Геодезисти извършат замервания, ще се вземат и дълбочинни проби от специалисти от БАН“, заяви Милков.

Припомняме, че заради свличане на земна маса от язовирната стена преди три дни се наложи евакуация на част от жителите на село Николово. Тя беше отменена вчера и заменена с мярка повишена готовност за евакуация за 72 часа“, а обявеното бедствено положение беше удължено за още 72 часа, тъй като все още има прииждащи води в язовира. 

