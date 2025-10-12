Влак прегази железничар на гара Мездра

Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността „ревизор вагони“, съобщава NOVA.
Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни обстоятелства.
На път за болницата мъжът е починал.
