България

Влак прегази железничар на гара Мездра

На път за болницата мъжът е починал

12 октомври 2025, 14:49
Влак прегази железничар на гара Мездра
Източник: iStock/Guliver Images

Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнявал длъжността ревизор вагони“, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал на гара Мездра при неясни обстоятелства.

На път за болницата мъжът е починал

Източник: Nova.bg    
