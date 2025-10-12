България

Мицкоски постави условия: Права за македонците в България, после ЕС

Мицкоски говори в Прилеп, където РСМ чества Деня на народното въстание

12 октомври 2025, 08:46
Християн Мицкоски   
М ястото на тази малка страна (Република Северна Македония) е в Европейския съюз, но не на всяка цена, заяви днес премиерът на РСМ Християн Мицкоски, предава МИА.

Мицкоски говори в Прилеп, където РСМ чества Деня на народното въстание (нападение на македонски партизани срещу български части в Прилеп през 1944 г. и ден, който Скопие определя като начало на въстание срещу „фашистката окупация“).

Мицкоски призова Европейския съвет да изрази в заключението на следващото си заседание, че никой от тях няма проблем със специалната македонска идентичност, език и култура,

а източният съсед на РСМ (България) да покаже европейска зрялост и да уважава решенията на Международния съд по правата на човека.

„Трябва да изпратим ясно политическо послание – ДА на Европейския съюз, НЕ на двустранните условия и ДА на гаранциите от Европейския съвет, който, ако наистина иска да види тази малка страна като част от Европа, трябва да изпрати заключение на следващия Европейски съвет, в което ясно ще заяви, че никой от тях няма проблем със специалната македонска идентичност, с македонския език, кодифициран преди 80 години, и с вековната култура и традиция.

И да не говорим за повече вето и пречки, дължащи се на двустранни въпроси. А

източният ни съсед трябва да покаже европейска зрялост и истински европейски ценности и да уважава международното право,

което определи, че решенията на Съда по правата на човека трябва да бъдат изпълнени.

Трябва най-накрая македонският народ в Западна България да получи това, на което отдавна има право, а именно да успее да се обедини в общност, а след това да номинира свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата в българското правителство. Това са червените линии“, подчертава Мицкоски.

