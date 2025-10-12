Президентът на Мадагаскар предупреди за опит за преврат

Сблъсъците при протестите в Мадагаскар в края на миналия месец

Офисът на президента на Мадагаскар Андри Раджоелина заяви, че в страната се извършва опит за незаконно и противоконституционно завземане на властта, съобщи Би Би Си (BBC).

Изявлението му идва ден след като армейско подразделение, известно като CAPSAT, осъди употребата на сила от силите за сигурност при справяне с неотдавнашните протести

в столицата Антананариво.

President Andry Rajoelina of Madagascar, who also serves as the SADC chairman, has reportedly fled the State House following mass demonstrations by young citizens protesting against poor governance.



The situation escalated when the army refused to open fire on protesters and… pic.twitter.com/cNEL036zmF — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) October 12, 2025

Войниците от CAPSAT отправиха призив към своите колеги военни да не се подчиняват на заповедите и да подкрепят ръководените от младежи протести.

Това действие подчертава дълбочината на недоволството и потенциалната фрагментация в силовите структури на държавата.

Това е същото подразделение, което изигра ключова роля в политическата криза в Мадагаскар през 2009 г., която помогна на Раджоелина да се издигне на власт.

Мадагаскар за първи път беше засегнат от протести на 25 септември срещу прекъсванията на водоснабдяването и електрозахранването, но те ескалираха, отразявайки

по-широко недоволство от правителството на Раджоелина заради високата безработица, корупцията и кризата с разходите за живот.

В изявлението на Раджоелина в неделя се казва, че „в момента има опит за завземане на властта на територията на републиката, в пълно нарушение на Конституцията и демократичните принципи“.

Той осъди това, което нарече опит за дестабилизиране на страната. Той също така призова всички ключови сили на нацията да се обединят в защита на конституционния ред и националния суверенитет.