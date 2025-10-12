Свят

Президентът на Мадагаскар предупреди за опит за преврат

Изявлението му идва ден след като армейско подразделение, известно като CAPSAT, осъди употребата на сила от силите за сигурност при справяне с неотдавнашните протести

12 октомври 2025, 12:58
Президентът на Мадагаскар предупреди за опит за преврат
Сблъсъците при протестите в Мадагаскар в края на миналия месец   
Източник: БТА/AP

Офисът на президента на Мадагаскар Андри Раджоелина заяви, че в страната се извършва опит за незаконно и противоконституционно завземане на властта, съобщи Би Би Си (BBC).

Изявлението му идва ден след като армейско подразделение, известно като CAPSAT, осъди употребата на сила от силите за сигурност при справяне с неотдавнашните протести

в столицата Антананариво.

Войниците от CAPSAT отправиха призив към своите колеги военни да не се подчиняват на заповедите и да подкрепят ръководените от младежи протести.

Това действие подчертава дълбочината на недоволството и потенциалната фрагментация в силовите структури на държавата. 

Това е същото подразделение, което изигра ключова роля в политическата криза в Мадагаскар през 2009 г., която помогна на Раджоелина да се издигне на власт.

Мадагаскар за първи път беше засегнат от протести на 25 септември срещу прекъсванията на водоснабдяването и електрозахранването, но те ескалираха, отразявайки

по-широко недоволство от правителството на Раджоелина заради високата безработица, корупцията и кризата с разходите за живот.

В изявлението на Раджоелина в неделя се казва, че в момента има опит за завземане на властта на територията на републиката, в пълно нарушение на Конституцията и демократичните принципи“.

Той осъди това, което нарече опит за дестабилизиране на страната. Той също така призова всички ключови сили на нацията да се обединят в защита на конституционния ред и националния суверенитет.

Източник: BBC    
Мадагаскар Андри Раджоелина опит за преврат политическа криза протести правителство безработица корупция конституционен ред Антананариво
Последвайте ни
Внимание! Спират движението по АМ „Тракия“ към София 4 пъти следобед: вижте часовете

Внимание! Спират движението по АМ „Тракия“ към София 4 пъти следобед: вижте часовете

FT: САЩ помага на Украйна да атакува руски енергийни обекти

FT: САЩ помага на Украйна да атакува руски енергийни обекти

Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
Каква температура харесват котките

Каква температура харесват котките

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 5 дни

Виц на деня

– Скъпи, чувствам се дебела. Кажи нещо мило! – Имаш прекрасно зрение...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

България Преди 1 час

„Продължаваме с източването на водата от язовира, което се извършва бавно по съвет на експерти за безопасност на стената“, обясни кметът на Русе Пенчо Милков

Кейти Пети и Джъстин Трюдо

Новата двойка, за която всички говорят: Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 1 час

Двамата наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата

Откраднатото жито на Украйна

Откраднатото жито на Украйна

Свят Преди 4 часа

Украинските земеделци се чувстват окрадени и настояват за по-голям натиск върху Русия

Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Любопитно Преди 4 часа

Често казваме „Искам да променя всичко“, но когато се появи реална възможност, започваме да се съмняваме

Заплатите в държавния сектор изпреварват тези в частния в 226 общини

Заплатите в държавния сектор изпреварват тези в частния в 226 общини

България Преди 4 часа

Държавата става най-голям работодател и блокира растежа на регионите

Християн Мицкоски

Мицкоски постави условия: Права за македонците в България, после ЕС

България Преди 5 часа

Мицкоски говори в Прилеп, където РСМ чества Деня на народното въстание

Михаела Василева

Инфлуенсърката Михаела шокиращо напусна Big Brother

Любопитно Преди 5 часа

Тя не получи най-нисък вот от зрителите, а взе решение да напусне Къщата по собствено желание

Президентът на Камерун Пол Бия и първата дама - шармантната му съпруга Шантал Бия на единствения митинг на държавния глава преди изборите

Пол Бия - президентът на 92 г., който се готви за осми мандат

Свят Преди 5 часа

Най-възрастният действащ държавен глава в света управлява Камерун вече 43 години

Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

Китай обвини САЩ в лицемерие, търговската война ескалира

Свят Преди 6 часа

Според Министерството на търговията на Китай действията на САЩ през последните месеци „сериозно увреждат интересите на Китай“

Пазарджик на избори - търсят се 41 общински съветници

Пазарджик на избори - търсят се 41 общински съветници

България Преди 6 часа

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата

Фатална катастрофа край Благоевград: 21-годишен мъж почина

Фатална катастрофа край Благоевград: 21-годишен мъж почина

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал около 18:40 ч. в събота в района на разклона за селата Бучино и Бело поле

Карлос Насар

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

България Преди 6 часа

Българската звезда във вдигането на тежести беше посрещнат от близките си и фенове, сред които и много деца

Днес е празник на доброто сърце, кой празнува имен ден

Днес е празник на доброто сърце, кой празнува имен ден

България Преди 7 часа

Четвърта Неделя след Въздвижение – време за размисъл, молитва и благословение

Маргарет Тачър

12 октомври: Атентатът, който шокира света, но не и Желязната лейди

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Бурен вятър и 20 градуса в неделя, кога ще застудее пак

Бурен вятър и 20 градуса в неделя, кога ще застудее пак

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Въвеждат такса за някои от най-полулярните кратери на вулкана Етна

Свят Преди 15 часа

Входният билет от 5 евро няма да важи за сицилианците

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg
1

Ще поскъпне ли виното

sinoptik.bg

Лейди Даяна никога не облича Шанел след развода, а причината ще разбие сърцето ви

Edna.bg

Сбогом на една икона: Даян Кийтън – жената, която живя по свои правила

Edna.bg

Маркъс Рашфорд се готви за постоянен трансфер в Барселона

Gong.bg

Юрген Клоп: Нагелсман е изключителен треньор

Gong.bg

Избори се провеждат в Пазарджик и Хасковско

Nova.bg

Надежда Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно

Nova.bg