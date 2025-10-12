България

Президентът Радев: Местната власт да е гарант за обществения интерес

Най-големият капитал на всяка власт е доверието, заявява държавният глава по повод Деня на българската община и местното самоуправление

12 октомври 2025, 14:06
Президентът Радев: Местната власт да е гарант за обществения интерес
Президентът на България Румен Радев   
Източник: БТА

П ряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората. Най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания.

Затова и най-важният измерител за работата на местните власти е оценката на обществото, написа в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“ президентът Румен Радев по повод Деня на българската община и местното самоуправление.

„Поздравявам всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служителите в общинските администрации, които честно работят за благополучието на своите съграждани и за които развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза“, пише още държавният глава.

Той допълва, че в дни на динамични политически промени местната власт често олицетворява държавността и увеличава очакванията на гражданите, че тя ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура.

По думите на Радев дейността на местната власт изисква институционална и обществена подкрепа и законови промени, които да гарантират нейната ефективност и финансова независимост.

Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), се състои днес в курортния комплекс Албена.

Тазгодишното издание на мащабното събитие ще събере близо 700 представители на местните власти, централната власт, бизнеса, академичната общност, партньорски организации и чуждестранни гости, които имат ключова роля и допринасят за по-доброто управление, трансформацията и развитието на общините. 

Източник: БТА/Марин Колев    
